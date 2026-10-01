A fost propus în locul selecționerului și a reacționat înainte de Polonia - România: ”O întrebare dificilă!”

Din acest motiv se vorbește tot mai despre plecarea lui Jan Urban de pe banca tehnică. Federalii polonezi ar avea deja un nume pentru a-l înlocui pe Urban, Jerzy Brzeczek, selecționerul reprezentativei U21. Meciul cu România va fi unul decisiv pentru viitorul lui Jan Urban.

Tricolorii au debutat cu un eșec suferit în fața Suediei, la Solna, scor 1-2, iar, apoi, naționala lui Hagi a pierdut în fața Bosniei pe Arena Națională, scor 2-4. Totuși, nici rezultatele polonezilor nu sunt cu mult mai bune. Reprezentativa pregătită de Jan Urban a debutat cu o remiză cu Bosnia, scor 0-0, iar, mai apoi, a pierdut drastic în fața Suediei, scor 1-3.

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După ce echipa sa a învins-o cu 3-0 pe Suedia U21 și păstrează șanse mari să se califice la Campionatul European, Jerzy Brzeczek, selecționerul naționalei U21, a reacționat la vestea conform căreia este favorit să îl înlocuiască pe Jan Urban pe banca primei reprezentative a Poloniei.

Brzczek spune că toate discuțiile cu privire la înlocuirea selecționerului nu fac decât să tensioneze atmosfera din jurul primei reprezentative, iar Polonia nu are nevoie de presiune, având în vedere rezultatele slabe din ultima perioadă.

”Cred că toată Polonia trebuie să manifeste acest respect și să nu tensioneze inutil atmosfera, pentru că cea mai importantă reprezentativă este echipa națională de seniori și cred că realizăm cu toții că acesta nu este un moment ușor.

Avem în față două meciuri foarte dificile, în ceea ce privește viitorul, nu mă refer la antrenor, ci la situația de dinaintea tragerii la sorți pentru preliminariile Campionatului European.

Ca echipă de tineret, avem două obiective. Unul este să furnizăm jucători, iar celălalt este să ne îndeplinim visul, și anume să ne calificăm la Campionatul European”, a spus Jerzy Brzeczek, selecționerul Poloniei U21.

Întrebat despre posibilitatea de a prelua prima echipă a Poloniei, Brzeczek a transmis că principalul său obiectiv este să califice naționala de tineret la Campionatul European.

”E o întrebare dificilă. Sunt selecționerul naționalei U21, iar visul și obiectivul meu este să ne calificăm la Campionatul European. Prima noastră reprezentativă, cea mai importantă echipă națională, are în față meciuri foarte dificile și importante. Haideți să ne gândim la viitorul fotbalului polonez și să nu ne concentrăm pe nume”, a mai spus selecționerul reprezentativei de tineret a Poloniei.