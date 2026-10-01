Balonul de Aur din 2026 nu are un favorit cert după ce s-a întâmplat în sezonul 2025/2026.

Nume precum Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane, Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia par să fie pe buzele tuturor când vine vorba de favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu individual.

Ce a spus Ousmane Dembele despre Balonul de Aur: „Nu, nu, nu”

Starul lui PSG a cucerit prestigiosul trofeu individual în 2025, după un sezon de vis în tricoul echipei din capitala Franței.

Ousmane Dembele a fost întrebat despre Balonul de Aur și șansele pe care le are la câștigarea trofeului pentru al doilea an consecutiv, având în vedere că a avut parte de încă un sezon excelent și a câștigat din nou trofeul Champions League cu PSG.