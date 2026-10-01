FOTO Ousmane Dembele, reacție surprinzătoare despre Balonul de Aur: „Niciodată”

Ousmane Dembele, reacție surprinzătoare despre Balonul de Aur: „Niciodată” Fotbal extern
SPORT.RO
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Ousmane Dembele a fost întrebat despre Balonul de Aur și a oferit un răspuns surprinzător.

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Ousmane DembeleFrantaPSGBalonul de AurLamine Yamal
Din articol

Balonul de Aur din 2026 nu are un favorit cert după ce s-a întâmplat în sezonul 2025/2026.

Nume precum Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane, Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia par să fie pe buzele tuturor când vine vorba de favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu individual. 

Ce a spus Ousmane Dembele despre Balonul de Aur: „Nu, nu, nu”

Starul lui PSG a cucerit prestigiosul trofeu individual în 2025, după un sezon de vis în tricoul echipei din capitala Franței.

Ousmane Dembele a fost întrebat despre Balonul de Aur și șansele pe care le are la câștigarea trofeului pentru al doilea an consecutiv, având în vedere că a avut parte de încă un sezon excelent și a câștigat din nou trofeul Champions League cu PSG.

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Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025 / Foto IMAGO
Ousmane Dembele, în Bayern - PSG / Foto IMAGO
Ousmane Dembele, în Bayern - PSG / Foto IMAGO
Ousmane Dembele, în Bayern - PSG / Foto IMAGO
Ousmane Dembele, în Bayern - PSG / Foto IMAGO
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Spre deosebire de rivalii Kylian Mbappe și Lamine Yamal, care și-au făcut „reclamă” și au explicat de ce merită să câștige Balonul de Aur, Dembele a preferat să nu spună nimic și să evite cu totul subiectul.

”Nu, nu, nu am niciunul, nu îmi fac reclamă singur. Nu mă voi lăuda singur niciodată”, a spus Dembele, conform lui Fabrizio Romano.

Starul francez a reușit 20 de goluri și 11 pase decisive în 40 de meciuri jucate în tricoul lui PSG, în stagiunea trecută.

Ousmane Dembele a marcat șase goluri și a oferit două assist-uri pentru Franța la Campionatul Mondial și este cotat la 100 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermart.com.

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