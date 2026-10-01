VIDEO EXCLUSIV Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) are o săptămână de la revenirea la FCSB, iar antrenorul a tras deja câteva concluzii, chiar dacă nu a cunoscut încă toții jucătorii din lot.

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Din articol

Gigi Becali: "Reghecampf a zis că o să văd că va câștiga 10 meciuri la rând"

Instalat pe 24 septembrie, Reghecampf a avut un discurs foarte optimist la revenirea la FCSB, după cum a dezvăluit Gigi Becali. Antrenorul a vorbit la conferința de presă inclusiv despre dorința de a reveni în Champions League, însă a recunoscut că are mult de lucru pentru a redresa situația din clasament.

După mai multe zile în care Reghecampf a fost alături de jucători la antrenamente, Gigi Becali dezvăluie că a stat de vorbă cu antrenorul, care este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție. 

"Am vorbit cu Reghecampf. El a zis că rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd, când începe, că va câștiga 10 meciuri la rând", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

După cele trei săptămâni de pauză provocate de meciurile echipelor naționale, FCSB va primi vizita celor de la Oțelul Galați, pe Arena Națională, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30.

Reghecampf o preia pe FCSB de pe locul 11, cu 12 puncte în 10 etape, la 11 lungimi în spatele liderului Dinamo.

Cu cine va juca FCSB în următoarele 10 meciuri

  • Oțelul Galați (acasă, Superliga)
  • FC Voluntari (deplasare, Superliga)
  • Rapid (acasă, Superliga)
  • Gloria Bistrița (deplasare, Cupa României)
  • U Cluj (deplasare, Superliga)
  • Corvinul Hunedoara (acasă, Superliga)
  • FC Argeș (deplasare, Superliga)
  • Csikszereda (acasă, Cupa României)
  • Farul (deplasare, Superliga)
  • Sepsi (acasă, Superliga)
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