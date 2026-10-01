VIDEO EXCLUSIV FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

FCSB, transferul iernii în Superliga? &quot;Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește&quot; Superliga
SPORT.RO
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Optimismul e la cote înalte în tabăra lui FCSB, după ce Laurențiu Reghecampf a preluat postul de antrenor.

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După instalarea lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a anunțat ferm că FCSB va aduce cel puțin 3 jucători în iarnă - un mijlocaș defensiv, un număr 10 și un atacant. Una dintre ținte este Nicolae Stanciu, care își încheie contractul cu Dalian Yingbo pe 31 decembrie.

Bănel Nicoliță: "Stanciu ar fi cireașa de pe tort la FCSB"

La instalarea lui Reghecampf, Mihai Stoica spunea că "peste 75% e rezolvată" aducerea lui Stanciu, referindu-se că mijlocașul este dorit de toată lumea din club. Mai rămâne și ca jucătorul să își dea acordul, însă în această perioadă ar mai fi dorit de U Cluj, iar Dalian Yingbo i-ar putea oferi prelungirea.

O revenire a lui Stanciu la FCSB ar fi "cireașa de pe tort", crede Bănel Nicoliță. Fostul campion al României este de părere că și mijlocașul și-ar dori să îmbrace din nou tricoul formației roș-albastre

"Dacă ar veni Stanciu, ar fi cireașa de pe tort. Am văzut că domnul Mihai Stoica a spus că 80% s-au înțeles. Mi-aș dori să fie 100% și să ajungă la echipa lui, unde a scris istorie. Sunt sigur că el își dorește lucrul ăsta. Cu Stanciu, ar fi cireașa de pe tort!", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV. 

Nicoliță: "Sunt sigur că Reghecampf va reuși la FCSB"

În ceea ce privește noul antrenor, Bănel Nicoliță este convins că Reghecampf e alegerea ideală pentru banca lui FCSB.

"M-a surprins revenirea lui Reghecampf pentru că dânsul era sub contract, dar mă bucur că a revenit la FCSB. E un moment greu, dar el cunoaște fotbalul din România, cunoaște strategia domnului Gigi Becali, cunoaște tot. E un om al casei și sunt sigur că va reuși. Mă bucur că are acum o perioadă de pregătire alături de jucători, n-au fost nici mulți jucători la naționale, iar acest lucru e un plus.

Acolo, e doar locul 1. Nu există locul 2 sau 3. Până la urmă, și echipa avea nevoie de un șoc, mai ales că Reghecampf e un antrenor căruia îi place disciplina. Toți îl știm pe Reghe, a câștigat două titluri la rând și vrea din nou asta", a mai spus Nicoliță.

După cele trei săptămâni de pauză provocate de meciurile echipelor naționale, FCSB va primi vizita celor de la Oțelul Galați, pe Arena Națională, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30.

Reghecampf o preia pe FCSB de pe locul 11, cu 12 puncte în 10 etape, la 11 lungimi în spatele liderului Dinamo.

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