După instalarea lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a anunțat ferm că FCSB va aduce cel puțin 3 jucători în iarnă - un mijlocaș defensiv, un număr 10 și un atacant. Una dintre ținte este Nicolae Stanciu, care își încheie contractul cu Dalian Yingbo pe 31 decembrie.

Bănel Nicoliță: "Stanciu ar fi cireașa de pe tort la FCSB"

La instalarea lui Reghecampf, Mihai Stoica spunea că "peste 75% e rezolvată" aducerea lui Stanciu, referindu-se că mijlocașul este dorit de toată lumea din club. Mai rămâne și ca jucătorul să își dea acordul, însă în această perioadă ar mai fi dorit de U Cluj, iar Dalian Yingbo i-ar putea oferi prelungirea.

O revenire a lui Stanciu la FCSB ar fi "cireașa de pe tort", crede Bănel Nicoliță. Fostul campion al României este de părere că și mijlocașul și-ar dori să îmbrace din nou tricoul formației roș-albastre

"Dacă ar veni Stanciu, ar fi cireașa de pe tort. Am văzut că domnul Mihai Stoica a spus că 80% s-au înțeles. Mi-aș dori să fie 100% și să ajungă la echipa lui, unde a scris istorie. Sunt sigur că el își dorește lucrul ăsta. Cu Stanciu, ar fi cireașa de pe tort!", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV.