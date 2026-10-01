În primele două meciuri din Nations League, România a înregistrat două eșecuri, cu Suedia, scor 1-2, și cu Bosnia, scor 2-4.

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Polonia

Pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi a lăsat în afara lotului șase titulari din meciul cu Bosnia. Pe lângă Louis Munteanu care a suferit o entorsă și nu va mai juca nici în meciul cu Suedia, selecționerul a decis să îi lase în afara lotului și pe Burcă, Eissat, Ilie, Dragomir și Olaru.

Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru, Louis Munteanu sunt toți cei nouă jucători lăsați în afara lotului de către Gică Hagi

Cum arată lotul României la meciul cu Polonia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man