Hagi schimbă radical primul 11 pentru Polonia - România! Titularii anunțați + "I-am zis că îmi pare rău"

Hagi schimbă radical primul 11 pentru Polonia - România! Titularii anunțați + &quot;I-am zis că îmi pare rău&quot; Nationala
SPORT.RO
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România va înfrunta Polonia, vineri, de la 21:45, iar Gică Hagi va schimba din nou radical primul 11 al tricolorilor, în al treilea joc din Nations League.

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Din articol

Hagi a schimbat 9 titulari după eșecul din Suedia (1-2), a încercat o formulă experimentală și a pierdut clar contra Bosniei (2-4). La final, a recunoscut că a greșit lăsând în afara lotului practic cei mai importanți jucători.

Otto Hindrich și Daniel Bîrligea, titularii anunțați de Gică Hagi pentru Polonia - România

Pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi a lăsat acasă nu mai puțin de 6 titulari din meciul cu Suedia. De asemenea, selecționerul a anunțat doi jucători care vor începe la Varșovia - portarul Otto Hindrich, care îl va înlocui pe Ionuț Radu, și atacantul Daniel Bîrligea, rămas singurul număr 9 apt din lot, după accidentarea lui Louis Munteanu.

"Pe Lewandowski l-aș semna pentru noi. Noi avem 3 atacanți accidentați. Bine, îl avem și pe Bîrligea, care mâine va fi probabil titular. Dar facem un schimb - vine Lewa și îl bag în echipă! Dacă joacă Lewa, bine ar fi să nu înscrie", a spus Hagi zâmbind, la conferința de presă.

Hagi: "Îmi pare rău pentru Opruț"

Singurul jucător care nu a prins lotul în niciuna dintre cele 3 partide de până acum este Raul Opruț. La conferința de presă, Hagi a ținut să îi transmită un mesaj și fotbalistului de la Dinamo.

"V-am spus după meciul cu Bosnia că e vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii. Eu i-am adus, eu îi trebuie să îi văd și eu trebuie să le găsesc spațiu. Îmi pare rău că Opruț nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să fie cu echipa. Vreau să văd jucătorii cum arată și cum răspund cerințelor mele", a mai spus Hagi.

Cum ar putea arăta echipa României contra Poloniei

Având în vedere lotul deplasat de Gică Hagi la Varșovia și faptul că naționala este obligată să adune puncte în Nations League după startul foarte slab, selecționerul este așteptat să trimită în teren cel mai puternic prim 11.

Un semn de întrebare ar putea exista în privința lui Dennis Man. Jucătorul lui PSV Eindhoven a acuzat probleme medicale în ultimele zile, iar Hagi îl dădea incert pentru duelul de la Varșovia.

  • Primul 11 probabil al României contra Poloniei: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Cum arată lotul României la meciul cu Polonia:

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man
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