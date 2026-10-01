Hagi schimbă radical primul 11 pentru Polonia - România! Titularii anunțați + "I-am zis că îmi pare rău"

Hagi a schimbat 9 titulari după eșecul din Suedia (1-2), a încercat o formulă experimentală și a pierdut clar contra Bosniei (2-4). La final, a recunoscut că a greșit lăsând în afara lotului practic cei mai importanți jucători.

Otto Hindrich și Daniel Bîrligea, titularii anunțați de Gică Hagi pentru Polonia - România

Pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi a lăsat acasă nu mai puțin de 6 titulari din meciul cu Suedia. De asemenea, selecționerul a anunțat doi jucători care vor începe la Varșovia - portarul Otto Hindrich, care îl va înlocui pe Ionuț Radu, și atacantul Daniel Bîrligea, rămas singurul număr 9 apt din lot, după accidentarea lui Louis Munteanu.

"Pe Lewandowski l-aș semna pentru noi. Noi avem 3 atacanți accidentați. Bine, îl avem și pe Bîrligea, care mâine va fi probabil titular. Dar facem un schimb - vine Lewa și îl bag în echipă! Dacă joacă Lewa, bine ar fi să nu înscrie", a spus Hagi zâmbind, la conferința de presă.

Hagi: "Îmi pare rău pentru Opruț"

Singurul jucător care nu a prins lotul în niciuna dintre cele 3 partide de până acum este Raul Opruț. La conferința de presă, Hagi a ținut să îi transmită un mesaj și fotbalistului de la Dinamo.

"V-am spus după meciul cu Bosnia că e vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii. Eu i-am adus, eu îi trebuie să îi văd și eu trebuie să le găsesc spațiu. Îmi pare rău că Opruț nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să fie cu echipa. Vreau să văd jucătorii cum arată și cum răspund cerințelor mele", a mai spus Hagi.