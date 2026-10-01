Pentru jocurile din Nations League cu Polonia (vineri, 21:45) și Suedia (luni, 21:45), Gică Hagi nu se va putea baza pe Louis Munteanu, care s-a accidentat la antrenamentul de miercuri seară.

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Polonia, Hagi a detaliat modul în care Louis Munteanu s-a accidentat. Atacantul a jucat 67 de minute cu Suedia și o repriză cu Bosnia și era o soluție pentru jocul cu Polonia.

”De obicei nu îmi place să vorbesc, din păcate Louis a avut ghinion la antrenament. A vrut să tragă și i-a alunecat piciorul, a făcut o entorsă. Vedem cât de grav e pentru el și pentru cei de la club, unde va merge.

Era o opțiune, acum am rămas doar cu Bîrligea și în spatele lui e Tănase. În momentul de față așa o văd”, a spus Gheorghe Hagi la conferință.

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La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B: