După 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia în primele două runde din noua ediție UEFA Nations League, România o înfruntă pe Polonia la Varșovia, pe ”PGE Narodowy”. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Gică Hagi s-a oprit la autografe și poze după ce s-a dat jos din autocar. Delegația României a ajuns la Varșovia!

Joi seară, delegația României a ajuns la Varșovia. Naționala este cazată la The Westin Hotel, o unitate de cinci stele situată în districtul Wola, în zona centrală a Varșoviei.

Imediat după ce autocarul a parcat în fața incintei, Gheorghe Hagi a semnat câteva autografe înainte să pătrundă în lobby-ul hotelului. În aceeași seară, Hagi a susținut și conferința de presă premergătoare meciului cu Polonia.