VIDEO Gică Hagi s-a oprit la autografe și poze după ce s-a dat jos din autocar. Delegația României a ajuns la Varșovia!

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SPORT.RO
Data publicarii:
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Polonia - România este vineri seară, de la 21:45.

TAGS:
RomaniaNationalahagiGica Haginationala romaniei
Din articol

După 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia în primele două runde din noua ediție UEFA Nations League, România o înfruntă pe Polonia la Varșovia, pe ”PGE Narodowy”. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Gică Hagi s-a oprit la autografe și poze după ce s-a dat jos din autocar. Delegația României a ajuns la Varșovia!

Joi seară, delegația României a ajuns la Varșovia. Naționala este cazată la The Westin Hotel, o unitate de cinci stele situată în districtul Wola, în zona centrală a Varșoviei.

Imediat după ce autocarul a parcat în fața incintei, Gheorghe Hagi a semnat câteva autografe înainte să pătrundă în lobby-ul hotelului. În aceeași seară, Hagi a susținut și conferința de presă premergătoare meciului cu Polonia.

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România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B:

  • *Vineri (ora 21:45): Polonia – România
  • *5 octombrie (ora 21:45): România – Suedia
  • *14 noiembrie (ora 21:45): România – Polonia
  • *17 noiembrie (ora 21:45): Bosnia - România
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