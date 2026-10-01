VIDEO EXCLUSIV Dănuț Lupu, apel la Gică Hagi: "Dă-i și lui două minute! Așa ai declarat"

Dănuț Lupu, apel la Gică Hagi: &quot;Dă-i și lui două minute! Așa ai declarat&quot; Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi se pregătește de al treilea meci în Liga Națiunilor, Polonia - România, programat vineri seară, de la ora 21:45, la Varșovia.

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Danut LupuGica HagiRomaniaPoloniaCatalin Cirjan
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După ce a aliniat un prim 11 solid la eșecul din Suedia (1-2) și a încercat o formulă experimentală contra Bosniei (2-4), Gică Hagi este așteptat ca în Polonia să revină la o echipă mult mai apropiată de cea de la Solna. Lotul anunțat astăzi confirmă acest scenariu, pe foaia de joc revenind Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin sau Dennis Man.

Dănuț Lupu, înainte de Polonia - România: "Dacă l-ai luat pe Cîrjan, dă-i și lui două minute!"

Deși Hagi a schimbat 9 titulari la meciul cu Bosnia, există în continuare jucătorii fără minute la această acțiune. Printre ei, și Cătălin Cîrjan, care nu a făcut deplasarea în Suedia și a fost rezervă neutilizată împotriva Bosniei.

Chiar dacă susține că actualul căpitan al lui Dinamo nu are încă nivelul necesar pentru a juca la națională, Dănuț Lupu îi cere lui Gică Hagi să îi ofere câteva minute și lui Cîrjan, având în vedere declarațiile selecționerului din ultimele săptămâni.

"Și aici e o problemă. Mă, ai luat 34 de jucători (n.r - 32, după accidentarea lui Drăguș). Ai spus că le dai minute tuturor, dar a dat minute doar unora. Cu scuzele de rigoare, nu cred că, la ora actuală, Cîrjan poate juca la echipa națională.

Totuși, dacă l-ai luat și l-ai ținut 10 zile în cantonament, dă-i și lui două minute pentru că așa ai declarat. Dar sunt problemele lui Gică și chiar nu vreau să fiu în pielea lui.

Sunt curios să văd echipa de la meciul cu Polonia și de la meciul cu Suedia. Sunt curios dacă va băga un prim 11 cu care să riște și cu care să meargă până la capăt. Așa mi se pare normal: chiar dacă pierzi, nu schimba! Lasă-i să se acomodeze unul cu altul", a spus Dănuț Lupu, într-un interviu pentru PRO TV.

Cîrjan, niciun minut. Opruț, nici măcar pe foaia de joc până acum

Cătălin Cîrjan a fost inclus în lotul pentru meciul cu Polonia, însă nu și colegul său de la Dinamo, Raul Opruț. Fundașul lateral este singurul jucător din lotul României care nu a prins foaia de joc la niciuna dintre aceste trei jocuri.

Cum arată lotul României la meciul cu Polonia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man
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