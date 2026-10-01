S-a încheiat a treia rundă din Grupa 4 a Ligii A din Nations League, iar Portugalia a reușit să se impună pe terenul Danemarcei, scor 4-2, în timp ce Țara Galilor a reușit o victorie imensă pe teren propriu, scor 2-1.

Danemarca - Portugalia 2-4! Echipa lui Jorge Jesus câștigă fără Cristiano Ronaldo

Portughezii au început în forță meciul de la Copenhaga și au deschis scorul prin Joao Cancelo în minutul. După golul jucătorului de la Barcelona a început o cascadă de goluri, pentru că în minutul 23 Mikkel Damsgaard a egalat, dar doar pentru două minute, până când Goncalo Ramos și-a readus echipa în avantaj.

În repriza a doua, danezii au egalat din nou, de această dată prin Rasmus Hojlund în minutul 53, dar lusitanii s-au impus în cele din urmă cu 4-2 grație reușitelor lui Vitinha (67') și Joao Felix (87'), meci disputat după scandalul care l-a avut în centru pe Cristiano Ronaldo.

Portughezii au maximum de puncte după primele trei runde (9 puncte) și se află pe primul loc al Grupei 4 din Liga A.