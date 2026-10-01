GALERIE FOTO Portugalia, victorie fără Cristiano Ronaldo! Spectacol cu Danemarca în Nations League | Surpriză imensă în Țara Galilor - Norvegia

Portugalia, victorie fără Cristiano Ronaldo! Spectacol cu Danemarca în Nations League | Surpriză imensă în Țara Galilor - Norvegia Fotbal extern
SPORT.RO
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Portugalia s-a impus în fața Danemarcei, în timp ce Țara Galilor a reușit o mare surpriză în meciul cu Norvegia.

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PortugaliaCristiano RonaldoDanemarcaNorvegiaTara Galilor
Din articol

S-a încheiat a treia rundă din Grupa 4 a Ligii A din Nations League, iar Portugalia a reușit să se impună pe terenul Danemarcei, scor 4-2, în timp ce Țara Galilor a reușit o victorie imensă pe teren propriu, scor 2-1.

Danemarca - Portugalia 2-4! Echipa lui Jorge Jesus câștigă fără Cristiano Ronaldo 

Portughezii au început în forță meciul de la Copenhaga și au deschis scorul prin Joao Cancelo în minutul. După golul jucătorului de la Barcelona a început o cascadă de goluri, pentru că în minutul 23 Mikkel Damsgaard a egalat, dar doar pentru două minute, până când Goncalo Ramos și-a readus echipa în avantaj.

În repriza a doua, danezii au egalat din nou, de această dată prin Rasmus Hojlund în minutul 53, dar lusitanii s-au impus în cele din urmă cu 4-2 grație reușitelor lui Vitinha (67') și Joao Felix (87'), meci disputat după scandalul care l-a avut în centru pe Cristiano Ronaldo.

Portughezii au maximum de puncte după primele trei runde (9 puncte) și se află pe primul loc al Grupei 4 din Liga A.

  • Portugalia 5
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Țara Galilor - Norvegia 2-1: victorie imensă pentru galezi la Cardiff 

Norvegia a început meciul de la Cardiff în forță și a deschis scorul în minutul 11 prin Oscar Boob, dar echipa lui Erling Haaland s-a văzut egalată în finalul primei reprize după reușita lui Daniel James din minutul 38.

Norvegienii au început groaznic a doua parte, iar Heggem a văzut cartonașul roșu în urma unui fault făcut în postură de ultim apărător în minutul 46. Două minute mai târziu, Neco Williams și-a adus echipa în avantaj, iar acesta a fost scorul final al întâlnirii de la Cardiff.

În urma acestui rezultat, Țara Galilor se află pe locul patru în Grupa 4 din Liga A de Nations League, dar la egalitate de puncte (3 puncte) cu Norvegia și Danemarca, aflat pe locul trei, respectiv doi.

  • Norvegia 2
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