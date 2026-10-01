Fără vreo prezență la un turneu final din 2014 încoace, Grecia traversează acum o perioadă excelentă. Naționala condusă de Ivan Jovanovic are 7 puncte după primele trei meciuri din Liga A a Nations League.

Grecia, aproape de o nouă surpriză în Liga Națiunilor: 2-2 contra Olandei, după ce a condus cu 2-0

După 2-1 în Serbia și 1-0 în Germania, Grecia a fost foarte aproape și de o victorie pe teren propriu contra Olandei. Starul Christos Tzolis a marcat în minutul 13, însă reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid, iar la câteva minute distanță starul lui Arsenal a fost înlocuit din cauza unei accidentări.

Chiar și fără cel mai valoros jucător pe teren, Grecia a marcat de două ori până la pauză. Fotis Ioannidis, de la Sporting, și Georgios Masouras, de la NEOM SC, au marcat în minutele 23 și 45+2, după ce s-au servit reciproc.

În repriza secundă, Olanda lui Xavi Hernandez a redus din handicap prin Virgil van Dijk, după un corner, în minutul 59. Mult mai solidă în repriza secundă, "Portocala mecanică" a reușit târziu golul de 2-2, în minutul 89, când Reijnders a înscris.