GALERIE FOTO Grecia, aproape de un nou șoc în Liga Națiunilor! După Germania, a venit rândul Olandei să tremure

Grecia, aproape de un nou șoc în Liga Națiunilor! După Germania, a venit rândul Olandei să tremure Nations League
SPORT.RO
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Grecia, formație clasată pe locul 46 în clasamentul FIFA, a reușit un nou rezultat foarte bun în Liga Națiunilor, după ce a remizat cu Olanda, la Salonic, scor 2-2.

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GreciaOlandaGermaniaSerbiaLiga Natiunilor
Din articol

Fără vreo prezență la un turneu final din 2014 încoace, Grecia traversează acum o perioadă excelentă. Naționala condusă de Ivan Jovanovic are 7 puncte după primele trei meciuri din Liga A a Nations League.

Grecia, aproape de o nouă surpriză în Liga Națiunilor: 2-2 contra Olandei, după ce a condus cu 2-0

După 2-1 în Serbia și 1-0 în Germania, Grecia a fost foarte aproape și de o victorie pe teren propriu contra Olandei. Starul Christos Tzolis a marcat în minutul 13, însă reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid, iar la câteva minute distanță starul lui Arsenal a fost înlocuit din cauza unei accidentări.

Chiar și fără cel mai valoros jucător pe teren, Grecia a marcat de două ori până la pauză. Fotis Ioannidis, de la Sporting, și Georgios Masouras, de la NEOM SC, au marcat în minutele 23 și 45+2, după ce s-au servit reciproc.

În repriza secundă, Olanda lui Xavi Hernandez a redus din handicap prin Virgil van Dijk, după un corner, în minutul 59. Mult mai solidă în repriza secundă, "Portocala mecanică" a reușit târziu golul de 2-2, în minutul 89, când Reijnders a înscris.

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Germania, prima victorie cu Klopp: 2-0 contra Serbiei

Chiar dacă a ratat victoria pe final, Grecia păstrează șanse foarte bune de a merge în sferturile Nations League, fază în care se califică primele două clasate din fiecare grupă a Ligii A.

Sub Grecia (7p) se află acum Olanda (5p) și Germania (4p). Ultima clasată, cu eșecuri pe linie, este Serbia.

În celălalt meci al grupei, Germania a învins Serbia, la Munchen, scor 2-0, după golurile marcate de Tom Bischof (39') și Florian Wirtz (61'). A fost primul succes al lui Jurgen Klopp după ce a devenit selecționer al nemților.

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