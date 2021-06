"Nu mi-a placut nimic aseara! Ce sa imi placa?!" Victor Piturca a comentat infrangerea cu Georgia! Fostul selectioner nu are aceeasi parere ca Radoi

Victor Piturca este de parere ca doar rezultatele conteaza la echipa nationala.

Romania a mai inregistrat o premiera in mandatul lui Mirel Radoi, a fost invinsa de Georgia, 1-2, in meciul amical de miercuri. La finalul partidei, selectionerul a declarat ca nu isi va schimba abordarea ofensiva pentru nimic in lume.

Prestatia tricolorilor a fost analizata si de Victor Piturca, care a condus echipa nationala in 3 mandate, reusind sa o califice la Campionatele Europene din 2000 si 2008. Fostul selectioner este de parere ca doar rezultatul conteaza, ci nu progresul la care face referire Radoi.

"In opinia mea, trebuie sa intrebati selectionerul, el stie cel mai bine. Aici e vorba de fotbal, la echipa nationala trebuie sa intrii in teren sa castigi. Suporterii romani vor ca echipa nationala sa castige.

Asta e filosolia lui Radoi, a spus-o de la inceput si probabil vrea sa implementeze un astfel de stil la echipa nationala. Sansele sunt mai mici decat cele de reusita, dar el stie cel mai bine, el stie jucatorii, stie valoarea lor, stie in ce moment se afla acum.



Pe mine nu ma intereseaza progresul, nu ma intereseaza cum a jucat, ma intereseaza rezultatul. In acest moment, pe planeta asta, depindem de rezultat.

Nu mi-a placut nimic aseara! Ce sa imi placa?! Ivan nu a intrat rau, a avut si sansa sa marcheze gol, pentru el a fost in regula, dar eu ma refer la echipa. Au fost momente cand au avut cateva ocazii, probabil daca marcam era altfel rezultatul.

Eu nu il condamn pe Razvan Marin pentru ratarea unui penalty. Se poate intampla oricui, au ratat jucatori mult mai mari decat Marin penalty. Mai de condamnat este cartonasul rosu pe care l-a primit Tanase", a declarat Victor Piturca la DigiSport.

Antrenorul roman a vorbit si despre sansele de calificare pe care le are Romania la Campionatul Mondial 2022, argumentand ca trebuie sa invingem Germania si Macedonia de Nord pentru a ajunge in Qatar.

"Avem sub 10% sanse sa ne calificam la turneul final al Campionatului Mondial. Stiu foarte bine ce inseamna sa pierzi cu Armenia, o echipa mult mai slaba.

Macedonia de Nord mi se pare o echipa mai valoroasa decat Romania. Am reusit o victorie importanta, daca noi castigam in Armenia aveam o sansa la locul 2. Am mai avea o sansa daca o sa castigam cu Germania si Macedonia, reintram in cursa.

Meciul cu Islanda devine o finala pentru noi, daca reusim victoria putem sa speram", a precizat Victor Piturca.