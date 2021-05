EXCLUSIV | Asta e, de fapt, marea sarbatoare a Stelei! Piturca a refacut azi, pe noul stadion de 100 de milioane al Stelei, bucuria celebra de la golul cu Anderlecht! Imagini istorice

Imaginea fericirii din anul perfect al Stelei a fost refacuta de Victor Piturca la 35 de ani distanta!

Piturca s-a bucurat in Ghencea la fel ca la al doilea gol marcat in semfinala cu Anderlecht din 86!

Victor Piturca a refacut imaginea celebra din sezonul perfect al Stelei.

"Nu mai pot sa repoduc exact, dar cam asa eram... Eram agatat in poarta si a venit acel pusti si m-a luat in brate si lumea era in delir. Lumea era fericita, fericita", si-a amintit emotionat Piturca.

"A fost un moment fantastic, trait cu cu cea mai mare intensitate de mine, mai ales ca marcesem golul, iar viata mea era sa marchez goluri", a spus fostul super atacant al Stelei pentru www.sport.ro.

Piturca a reusti o dubla cu Andrelecht in semfinale, iar Balint a marcat si el. A fost anul magic al Stelei, care a devenit regina Europei pe 7 mai, dupa o finala fantastica in fata Barcelonei.