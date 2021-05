"O singura data am mai avut asa o echipa!" Piturca, despre clubul din Romania care practica acelasi joc ca Steaua 86

Victor Piturca a marturisit care e echipa din Romania care se aseamana cu Steaua 86.

Astazi, 7 mai 2021, se implinesc 35 de cand Steaua a reusit sa castige Cupa Campionilor Europeni. Victor Piturca a fost protagonistul meciului pana in minutul 111, cand a fost schimbat inaintea loviturilor de departajare. Fostul atacant al Stelei a dezvaluit ca singura echipa comparabila ca stil de joc cu Steaua 86 este Craiova din sezonul 1994-1995.

"Eu mi am dorit toata viata mea sa am o echipa care sa joace cum juca Steaua 86. Noi nu jucam tiki taka, Barcelona juca asa, ca ei mai plimbau mingea, noi jucam perpendicular pe poarta. Aveam un stil de joc pe care nu l-am vazut la nimeni, nici acum. Chiar vorbeam cu Valentin Ceausescu si spuneam ca nu am vazut nicio echipa care sa joace ce juca Steaua in perioada aia, asta este adevarul. Mi-am dorit mereu sa am o echipa ca aia.

Am avut o singura data, la Craiova, cand am terminat pe doi, dupa Steaua. Era o echipa foarte bine pusa la punct. Cu Cristescu, Craioveanu, Buia, Gane… jucatori foarte buni", a spus Victor Piturca intr-un interviu acordat pentru As.ro.

Steaua Bucuresti o invingea in finala de la Sevilla pe Barcelona cu scorul de 2-0 la loviturile de departajare, iar Duckadam a fost eroul meciului dupa ce a salvat patru penalty-uri executate de jucatorii catalanilor.

