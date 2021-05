"In curtea mea nu faci asta!" Gigi Becali explica de ce Piturca, Reghe sau Petrescu nu mai au loc la FCSB

FCSB a ramas fara antrenor, dupa ce Toni Petrea a decis sa nu mai continue alaturi de clubul patronat de Gigi Becali.

Dupa negocierile esuate cu Marius Sumudica, pe care patronul FCSB il dadea ca si venit la echipa in promportie de 99%, acum Becali incearca sa-l convinga pe Dica sa o preia pe vicecampioana Romaniei.

Desi fanii si-ar dori revenirea unuia dintre antrenorii care au facut istorie la FCSB, Olaroiu, Reghecampf, Piturca sau Galca, Gigi Becali nu ia in calcul o astfel de varianta si explica de ce:

"Hai sa ii luam pe rand. Victor Piturca? Nu ma inteleg cu el. M-am impacat cu el. Nu e bine sa raman impacat decat sa ma cert iar? Nu vreau sa-l atac, dar e stilul lui si mie nu-mi place. Eu sunt stapan, eu fac tot!

Costel Galca? Ce-i cu el!? Cand am fost eu, am vorbit cu el ceva si a facut altceva, atunci, la Iasi. Daca un om imi face mie asa nu mai lucrez cu el, ca asa vreau eu. Fac cum imi place. El cand a castigat, el a primit banutul. Dupa l-am dat si in Spania. Toti care au antrenat FCSB au devenit milionari. Olaroiu e milionar, Reghecampf e milionar", a spus Becali, la Look Sport.

Becali nu-l vrea pe Petrescu pentru ca fumeaza si injura

"Dan Petrescu? Sa ma ierte Dumnezeu! In curtea mea nu se fumeaza. Aveam un om, competent, a început sa injure si l-am dat afara. La mine nu se injura. In curtea mea nu se injura, dar pe angajatii mei?

La fotbalistii e ceva si mai special, ei sunt un fel de familie largita. Imi injuri copiii!?", a mai declarat Gigi Becali.

Olaroiu are usile deschise insa patronul FCSB nu-i va face o oferta

"Cosmin Olaroiu... nu are rost sa discutam. Poate sa vina la FCSB cand vrea el. Vorbim numai la superlativ despre el, a si demonstrat, e al doilea dupa Lucescu. In plus, a facut zeci de milioane din fotbal. Cosmin Olaroiu e prietenul meu.

A venit atunci sa ma ajute sa castigam Cupa, altfel eram distrusi, pentru ca nu mergeam in cupele europene si nu aveam coeficient UEFA. Dar nu pot sa-i dau 20.000 de euro lui Olaroiu, cand el are zeci de milioane", a incheiat patronul ros-albastrilor.