Leeds United - Manchester City este de la ora 19:30, iar ”cetățenii” au nevoie de victorie pentru a ține pasul cu liderul Arsenal. Chiar înainte de meci, fanii fostei campioane a Angliei au primit o veste îngrozitoare.

Erling Haaland, OUT înainte de Leeds United - Manchester City!

Erling Haaland (25 de ani) nu este nici măcar în lot pentru această partidă. Acesta a suferit o accidentare, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, în timpul sesiunilor de antrenament din această săptămână.

Cel mai probabil, norvegianul va reveni în circuitul echipei săptămâna viitoare și va fi la dispoziția lui Pep Guardiola.

Haaland a fost titular incontestabil la Manchester City în acest sezon. A bifat 37 de partide, reușind să marcheze de 29 de ori și să ofere alte șapte pase decisive.

Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30

Manchester City vine după victoria 2-1 cu Newcastle din runda trecută de Premier League și nu a mai pierdut de patru meciuri consecutive în campionat (trei victorii și un egal). „Cetățenii” se află înaintea acestei etape pe locul doi, la cinci puncte de liderul Arsenal, dar și cu un meci mai puțin disputat.

De cealaltă parte, Leeds se situează pe poziția a 15-a în Premier League și vine după remiza cu Aston Villa, scor 1-1, din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-2 a cetățenilor, în turul acestui sezon.