Partida Liverpool - West Ham, din runda 28 de Premier League, este sâmbătă, de la ora 17:00 și se vede LIVE pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu succesul lui Liverpool cu 2-0.

De cealaltă parte, West Ham are patru meciuri consecutive fără înfrângere (două victorii și două remize), iar „ciocănarii” vin după egalul cu Bournemouth din runda precedentă, scor 0-0. Echipa lui Nuno Espirito Santo se află pe poziția a 18-a în Premier League, la două „lungimi” de salvarea de la retrogradare.

Liverpool vine după victoria la limită din runda trecută cu Nottingham Forest, scor 1-0, și se află pe locul șase în Premier League, la 16 puncte de liderul Arsenal. „Cormoranii” au un bilanț de trei victorii consecutive în toate competițiile.

Mohamed Salah, din ce în ce mai aproape de plecarea de la Liverpool

Salah a fost puternic asociat cu o plecare de pe Anfield în ianuarie, după o tiradă către club în urma remizei cu 3-3 a lui Liverpool contra lui ​​Leeds din decembrie.

„Nu-mi vine să cred că stau pe bancă timp de 90 de minute. A treia oară pe bancă, cred că pentru prima dată în cariera mea. Sunt foarte, foarte dezamăgit. Am făcut atât de multe pentru acest club de-a lungul anilor și mai ales sezonul trecut. Acum stau pe bancă și nu știu de ce.

Se pare că m-a scos din joc clubul. Asta simt și eu. Cred că e foarte clar că cineva a vrut să dea toată vina pe mine”, a spus Salah la momentul respectiv. El le-a prezentat ulterior scuze coechipierilor pentru ieșirea sa.

Vrea un salariu „faraonic”

O plecare în vară este „din ce în ce mai probabilă”, potrivit BBC Sport, citat de goal.com. Mutarea depinde de posibilitatea de a îndeplini cerințele salariale mari ale lui Salah.

Starul „The Reds” este cel mai bine plătit jucător al clubului, alături de căpitanul Virgil van Dijk, care a semnat și el un nou contract cu Liverpool anul trecut.

De serviciile lui Salah sunt interesate mai multe echipe din Saudi Pro League, în timp ce un transfer în Statele Unite reprezintă, de asemenea, o posibilitate. Și echipele din MLS țin cont de pretențiile jucătorului.