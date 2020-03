Nationala Romaniei isi afla astazi adversarele din Liga Natiunilor! Cum ar putea arata "grupa mortii" pentru Mirel Radoi

Din articol Programul Ligii Natiunilor

Liga Natiunilor se va desfasura intre 3 septembrie si 17 noiembrie 2020.

Marti seara va avea loc tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor. Evenimentul va avea loc la Amsterdam, incepand cu ora 19:00, iar la tragere vor participa Mirel Radoi, Razvan Burleanu si Mihai Stoichita.

Echipa nationala a Romaniei se afla in Liga B, iar urnele arata in felul urmator. In lupta vor intra 16 echipe care se vor bate pentru calificarea in Liga A. Castigatoarele celor 4 grupe promoveaza automat, iar ultimele clasate retrogradeaza:

Urna 1: Rusia, Austria, Tara Galilor, Cehia

Urna 2: Scotia, Norvegia, Serbia, Finlanda

Urna 3: Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord

Urna 4: Bulgaria, Israel, Ungaria, Romania

Radoi ar putea avea parte de o grupa infernala, cu Rusia, Serbia si Turcia.

Castigatoarele grupelor din Liga A vor participa la turneul final al Ligii Natiunilor, in iunie 2021: semifinale/finale. Detinatoarea trofeului este Portugalia.

Programul Ligii Natiunilor

3-5 septembrie

6-8 septembrie

8-10 octombrie

11-13 octombrie

12-14 noiembrie

15-17 noiembrie

