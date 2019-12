Raspunsul lui Mircea Sandu dupa declaratiile facute de Hagi! Ce spune fostul presedinte al federatiei despre holurile pline de bautura la echipa nationala

Din articol Declaratiile lui Hagi despre episodul din Ljubliana

Gica Hagi a vorbit despre un episod petrecut in cadrul echipei nationale, din vremea cand era selectioner.

Mircea Sandu a raspuns acuzelor lui Hagi, conform carora holul hotelului din Ljubliana era plin de bautura. Romania se afla in Slovenia pentru a juca meciul de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2002.

Intre cei doi s-a iscat un conflict, care a dus la demiterea lui Gica Hagi din postura de selectioner.

Gica Hagi era la prima experienta ca antrenor si a preluat direct echipa nationala. Hagi a ratat insa calificarea la Campionatul Mondial din 2002 dupa 1-2 in Slovenia si 1-1 la Bucuresti.

"Ce pot spune decat realitatea?! E greu sa ne aducem aminte dupa 20 de ani, 19, 18 ani. E greu si dupa sapte ani. Povestile sunt frumoase si din cand in cand adormi bine cu ele. Dar pe voi v-a trezit, din cate inteleg, povestea asta a lui nea Mitica (n.r. Dumitru Dragomir).

In momentul in care am vazut ca am picat cu Slovenia am pus imediat la punct tot ce trebuia pentru organizarea celor doua meciuri. Ma refer la meciul de la Ljubliana, in primul rand. Au plecat doi dintre colegii nostri, daca bine imi aduc aminte, ca sa fie prezenti la hotel cu tot ceea ce insemna organizare.

Gica Hagi, atunci cand am ajuns la hotel, a avut un moment de furie, dar nu pe cineva anume din federatie, ci pentru ca atunci cand a intrat in holul hotelului era plin de presa, de oameni din presa.

Si a avut acea explozie de nervozitate la adresa celui care se ocupa de securitatea, de protectia grupului, Nelu Piscanu. Pe el l-a luat la intrebari. Bine, a ridicat tonul, dar fara jigniri.

Dar nu era vorba de bautura. Si nu era vorba de oameni din federatie. E posibil ca jurnalistii respectivi sa-si fi comandat apa, bere. Asta e realitatea. Dupa care eu m-am dus la jurnalisti, i-am invitat afara, apoi mi-am cerut scuze pentru acel moment de nervozitate si gata.

Mergand mai departe. Dupa meciul de la Bucuresti, dupa necalificare, eu i-am spus lui Hagi sa continue. Cum adica? In primul rand ca nu-si permitatea Gica Hagi sa tipe la mine. Daca era ceva ce voia sa-mi reproseze, ar fi facut-o in privat. Dar exagerarile fac parte din viata noastra. Cu asta sper ca s-a lamurit totul", a spus Mircea Sandu pentru digi.

"Nu m-au deranjat, de ce sa ma deranjeze, fiecare are opinia lui. Eu stiu doar ca in hol era ceva care nu are legatura cu sportul, in mijlocul holului, in hotel, inainte sa intram inauntru. Toti jucatorii vedeau lucrul acela.

Dupa aceea, ca se stia dinainte ca eram dat afara, nu am vazut pasapoartele la usa? Nu am tipat la nimeni, doar la ofiterul de presa daca era. In rest, am avut o discutie cu Mircea Sandu, i-am zis ca nu e normal ce se vede pe mijlocul holului, in fata receptie. Nu erau mingi de fotbal.

E in avantajul meu, au zis ca eram dat afara oricum daca ma calificam, nu eram sprijinit. Nu ma pricep, nu ma pune pe mine sa analizez problemele fotbalului romanesc, ii las pe altii.

O sa ma uit, o sa privesc, o sa ma bucur enorm cand vad performante de oriunde. Stiu un lucru, eu nu-s de vina cu nimic. De asta nu e de vina generatia noastra, pentru ca nu a participat. Chiar daca am stat doua meciuri si am fost lasat singur.

Am vazut toti selectionerii ca se plang. Eu ce sa zic? De abia incepusem, am acceptat cu inima, am zis ca e Romania si e normal, la cat am primit, ce am de pierdut.

Ii las pe altii sa duca iar Romania macar acolo unde am fost noi. Eu sunt legenda, nu sunt activ. Eu zic ca sunt activ, mai am pana sa fiu legenda, sunt destul de tanar.

Tot ce apare de mine e negativ. Fotbalul mi-a dat totul, m-am intors sa fac ceva bun", spunea Hagi.