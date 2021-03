N-am pierdut, dar AM PIERDUT! Romania a RATAT calificarea in sferturile Campionatului European, dupa ce Mutu a spus ca vrea sa joace finala

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Nationala U21 a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Ungaria si Slovenia.

Echipa lui Adrian Mutu a facut 0-0 in ultimul meci cu Germania si a obtinut doar locul al treilea in grupa, la egalitate de puncte du Germania si Olanda, dar cu golaveraj inferior.

Romania venise cu pretentii mari la acest turneu final dupa ce in 2019 echipa antrenata la acel moment de Mirel Radoi a jucat semifinale, fiind eliminata tot dupa un meci contra Germaniei.

Adrian Mutu chiar a declarat inainte de inceperea competitiei ca are drept obiectiv calificarea in finala si si-ar dori chiar si castigarea ei, insa in cele din urma a trebuit sa se multumeasca doar cu locul 3 in grupa din care a mai facut parte si Ungaria.

Romania nu a pierdut niciun meci la acest turneu final. Baietii lui Mutu au invins Ungaria cu 2-1 si au remizat cu Olanda si Germania, scor 1-1, respectiv 0-0.