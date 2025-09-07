România a pierdut clar amicalul cu Canada care s-a jucat la București, scor 0-3, iar mai multe voci au criticat felul în care arată echipa antrenată de Mircea Lucescu.

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Cipru din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, care va avea loc marți, de la 21:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Mircea Lucescu înaintea meciului cu Cipru



Mitică Dragomir e de părere că Mircea Lucescu nu ar trebui criticat, în urma ultimelor rezultate ale naționalei. Fostul șef al LPF a evitat să spună ce schimbări ar face în echipa de start a României pentru partida cu Cipru.

Dragomir a explicat că problema echipei naționale vine de la valoarea fotbaliștilor români din momentul de față și a ariei de selecție restrânsă.

(n.r. – Ce schimbări ați face pentru meciul cu Cipru?) Mă feresc să spun ceva. Convingerea mea este că Lucescu se pricepe mai bine decât bine. Va regla totul. Să nu-l mai critice lumea pe Lucescu, el nu are nicio vină aici. Asta e valoarea fotbalului românesc, să fie clar.

N-ați văzut că nici la tineret nu am reușit să învingem pe cei de la Kosovo? Până nu fac 4 centre de excelență în această țară cu condiții, cu vitaminizare, cu medicamentație, cu hrană, cu mari fotbaliști pe post de profesori, care să-i învețe. Noi nu avem știința jocului. ”, a declarat Dumitru Dragomir, conform Fanatik.ro.

