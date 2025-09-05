Mircea Lucescu a tras o concluzie neașteptată după 0-3 cu Canada: „Echipa noastră a făcut o partidă bună”

Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin vedeta Jonathan David, care a marcat cu o lovitură de cap. Al doilea gol marcat de oaspeți a venit după o gafa a lui Horațiu Moldovan de care a profitat Ali Ahmed.

Canadienii au închis tabela la 0-3, după reușita lui Niko Sigur, venite în urma unui atac ce a făcut „șah-mat” apărarea naționalei României.



Concluzie neașteptată a lui Mircea Lucescu: „Echipa noastră a făcut o partidă bună”



Mircea Lucescu a vorbit despre problemele pe care le-a avut echipa națională în meciul contra Canadei. Selecționerul României a concluzionat că jocul formației antrenate de el a fost unul consistent în ciuda rezultatului.

Tehnicianul a vorbit și despre lipsa minutelor la echipele de club a anumitor jucători.

