Mircea Lucescu a tras o concluzie neașteptată după 0-3 cu Canada: „Echipa noastră a făcut o partidă bună”

Mircea Lucescu a tras o concluzie neașteptată după 0-3 cu Canada: &bdquo;Echipa noastră a făcut o partidă bună&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu a vorbit despre prestația României în meciul amical cu Canada.

TAGS:
amicalMircea Lucescunationala romanieiCanada
Din articol

Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin vedeta Jonathan David, care a marcat cu o lovitură de cap. Al doilea gol marcat de oaspeți a venit după o gafa a lui Horațiu Moldovan de care a profitat Ali Ahmed. 

Canadienii au închis tabela la 0-3, după reușita lui Niko Sigur, venite în urma unui atac ce a făcut „șah-mat” apărarea naționalei României.

Concluzie neașteptată a lui Mircea Lucescu: „Echipa noastră a făcut o partidă bună”

Mircea Lucescu a vorbit despre problemele pe care le-a avut echipa națională în meciul contra Canadei. Selecționerul României a concluzionat că jocul formației antrenate de el a fost unul consistent în ciuda rezultatului.

Tehnicianul a vorbit și despre lipsa minutelor la echipele de club a anumitor jucători.

„Eu le-am spus și jucătorilor, nu am reușit să finalizăm, dar ne-am creat ocazii. Eu cred că echipa noastră a făcut o partidă bună, dacă excludem golurile, nu fac mare caz pentru că pentru noi contează meciul cu Cipru de marți.

Dacă am fi fost dominați categoric, da, dar așa am pierdut mingea la mijlocul terenului și le-am dat posibilitatea să facă patru, cinci contraatacuri.

Sunt niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm, în primul rând toți jucătorii trebuie să joace titulari la echipele de club.”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ARTICOLE PE SUBIECT
Modificare &icirc;n echipa de start! Jucătorul s-a accidentat și Mircea Lucescu a luat decizia
Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat și Mircea Lucescu a luat decizia
Reacția lui Meme Stoica, după ce Mircea Lucescu a lăsat pe bancă toți cei șase jucători de la FCSB
Reacția lui Meme Stoica, după ce Mircea Lucescu a lăsat pe bancă toți cei șase jucători de la FCSB
&rdquo;I se face o nedreptate!&rdquo; Mircea Lucescu nu a ținut cont de schimbarea cerută de Ioan Becali la națională
”I se face o nedreptate!” Mircea Lucescu nu a ținut cont de schimbarea cerută de Ioan Becali la națională
ULTIMELE STIRI
Anunțul făcut de Mircea Lucescu după accidentarea suferită de Louis Munteanu: &rdquo;A simțit o durere puternică!&rdquo;
Anunțul făcut de Mircea Lucescu după accidentarea suferită de Louis Munteanu: ”A simțit o durere puternică!”
Florin Prunea, fără perdea după Rom&acirc;nia - Canada 0-3: Suntem jos mondial!
Florin Prunea, fără perdea după România - Canada 0-3: "Suntem jos mondial!"
&rdquo;Ne punem și noi &icirc;ntrebări!&rdquo; Mihai Stoica nu s-a abținut după Rom&acirc;nia &ndash; Canada 0-3: &rdquo;Zici că era 3-0 pentru noi!&rdquo;
”Ne punem și noi întrebări!” Mihai Stoica nu s-a abținut după România – Canada 0-3: ”Zici că era 3-0 pentru noi!”
Rom&acirc;nia &ndash; Canada 0-3, cea mai dură &icirc;nfr&acirc;ngere a lui Mircea Lucescu &bdquo;acasă&ldquo; la națională
România – Canada 0-3, cea mai dură înfrângere a lui Mircea Lucescu „acasă“ la națională
După 0-3 cu Canada, Răzvan Marin s-a convins și știe cum poate &icirc;nvinge Cipru: Trebuie să facem asta!
După 0-3 cu Canada, Răzvan Marin s-a convins și știe cum poate învinge Cipru: "Trebuie să facem asta!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!