Soluția propusă de Mihai Stoica la națională: „Poate fi o variantă"

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica i-a făcut o propunere lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Cipru.

Mihai Stoica Echipa Nationala stefan baiaram Universitatea Craiova
România va întâlni Cipru, marți, de la ora 21:45, în meciul cinci din grupa de preliminarii la Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” vin după un rezultat nefavorabil în amicalul cu Canada, care s-a încheiat 0-3. 

Sfatul lui Mihai Stoica pentru Mircea Lucescu 

Mircea Lucescu nu are foarte multe opțiuni pentru zona ofensivă, după ce doi din trei atacanți s-au accidentat. Este vorba despre Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

Astfel, Mihai Stoica i-a propus selecționerului României să încerce să îl folosească pe Ștefan Baiaram în poziția de „număr 9”, având în vedere prestația cenușie a lui Denis Drăguș din amicalul cu Canada.

Oficialul de la FCSB se bazează pe faptul că jucătorul Craiovei a jucat într-o poziție asemănătoare în acest start de sezon.

„Există un fotbalist, care la momentul acesta joacă în alt sistem, la Craiova. Este unul dintre cele două numere 9 de la Craiova, se cheamă Baiaram şi este la echipa naţională. Ok, e alt sistem. Hagi a jucat în sistemul ăsta cu 2 atacanţi şi cu un număr 10. 

Este convocat, poate fi o variantă ca număr 9. El joacă 9, hai 9 jumătate la Craiova. Când ai probleme, te gândeşti cu experienţa pe care o ai şi nu joci acelaşi sistem. Schimbi sistemul, când tu nu ai jucători pentru sistemul respectiv”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Naționala României se află pe locul trei în Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au obținut șase puncte în primele patru partide disputate, după victoriile cu San Marino și Cipru și înfrângerile cu Bosnia și Austria.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru


Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
