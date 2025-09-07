Soluția propusă de Mihai Stoica la națională: „Poate fi o variantă”

România va întâlni Cipru, marți, de la ora 21:45, în meciul cinci din grupa de preliminarii la Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” vin după un rezultat nefavorabil în amicalul cu Canada, care s-a încheiat 0-3.



Sfatul lui Mihai Stoica pentru Mircea Lucescu



Mircea Lucescu nu are foarte multe opțiuni pentru zona ofensivă, după ce doi din trei atacanți s-au accidentat. Este vorba despre Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

Astfel, Mihai Stoica i-a propus selecționerului României să încerce să îl folosească pe Ștefan Baiaram în poziția de „număr 9”, având în vedere prestația cenușie a lui Denis Drăguș din amicalul cu Canada.

Oficialul de la FCSB se bazează pe faptul că jucătorul Craiovei a jucat într-o poziție asemănătoare în acest start de sezon.

„Există un fotbalist, care la momentul acesta joacă în alt sistem, la Craiova. Este unul dintre cele două numere 9 de la Craiova, se cheamă Baiaram şi este la echipa naţională. Ok, e alt sistem. Hagi a jucat în sistemul ăsta cu 2 atacanţi şi cu un număr 10.

Este convocat, poate fi o variantă ca număr 9. El joacă 9, hai 9 jumătate la Craiova. Când ai probleme, te gândeşti cu experienţa pe care o ai şi nu joci acelaşi sistem. Schimbi sistemul, când tu nu ai jucători pentru sistemul respectiv”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

