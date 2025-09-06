”U” Cluj, mesaj după ce Mircea Lucescu l-a introdus pe Chipciu în repriza a doua în România - Canada

România a pierdut cu 0-3 în fața Canadei.

Vineri seară, prima reprezentativă a primit vizita canadienilor într-un amical de lux care a avut loc pe Arena Națională. Plin ochi, cel mai mare stadion al țării a fost martor al unei evoluții șterse din partea tricolorilor lui Mircea Lucescu.

După o oră de joc, Mircea Lucescu l-a scos pe Nicușor Bancu și l-a introdus pe teren pe Alexandru Chipciu, care evoluase ultima dată pentru echipa tricolorilor în 2024, contra Ciprului, în Nations League. Precedenta sa selecție fusese cu cinci ani în urmă.

Portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 6,2 pe Alex Chipciu. Sub el au fost doar Răzvan Marin cu 6 și Florin Tănase cu 5,7

”Căpitanul nostru a evoluat în ultimele 30 de minute ale amicalului de ieri dintre România și reprezentativa Canadei de pe Arena Națională”, a scris Universitatea Cluj pe rețelele social media după România - Canada.

Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Alex Chipciu (36 de ani) este legitimat la ”U” Cluj din august 2022. Fotbalistul mai are contract cu formația dirijată de Ioan Ovidiu Sabău până în 2026.

