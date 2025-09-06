Louis Munteanu a fost anunțat titular înaintea meciului, dar atacantul de la CFR Cluj a acuzat dureri musculare la antrenamente, iar Mircea Lucescu l-a înlocuit în ultimul moment cu Denis Drăguș. Ulterior, Munteanu a fost surprins cu gheață aplicată pe gamba stângă.

Louis Munteanu, OUT și pentru meciul cu Cipru

Lucescu a anunțat că fotbalistul va fi investigat de echipa medicală a naționalei în cursul zilei de sâmbătă, ceea ce s-a și întâmplat. Vestea a fost una proastă pentru echipa națională. Se pare că atacantul s-a ales cu o leziune musculară la nivelul gambei stângi.

Louis Munteanu nu va juca nici în meciul cu Cipru (9 septembrie), iar tricolorii se vor mai putea baza doar pe Denis Drăguș, având în vedere că selecționerul Mircea Lucescu a hotărât să nu convoace un alt atacant.

”Louis Munteanu nu va fi disponibil nici la meciul cu Cipru de marți după ce, în urma investigațiilor efectuate azi, s-a descoperit o leziune musculară la nivelul gambei stângi. El va părăsi astăzi cantonamentul naționalei, iar selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător”, se arată pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale.