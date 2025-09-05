Louis Munteanu, noul nouar al naționalei României
Mircea Lucescu are la dispoziție 25 de jucători pentru amicalul cu Canada și partida oficială din Cipru, contând pentru preliminariile CM 2026, care se va disputa marți.
Având în vedere că este un meci amical, Mircea Lucescu nu este nevoit să lase jucători în tribună, astfel că toți cei 25 de nume vor fi pe foaia de joc.
La meciul cu Canada, noul purtător al tricoului cu numărul 9 va fi Louis Munteanu. Golgheterul Superligii din sezonul trecut preia acest număr de la Denis Drăguș, care a trecut acum la 7.
Decarul României rămâne Nicolae Stanciu, cel care va fi și căpitanul tricolorilor. Ștefan Baiaram, convocat în premieră la prima reprezentativă, a ales 22.
Numerele alese de jucătorii României pentru partida cu Canada
- 1. Ștefan Târnovanu
- 2. Andrei Rațiu
- 3. Mihai Popescu
- 4. Bogdan Racovițan
- 5. Virgil Ghiță
- 6. Marius Marin
- 7. Denis Drăguș
- 8. Adrian Șut
- 9. Louis Munteanu
- 10. Nicolae Stanciu
- 11. Nicușor Bancu
- 12. Horațiu Moldovan
- 13. Vladimir Screciu
- 14. Alexandru Dobre
- 15. Andrei Burcă
- 16. Răzvan Sava
- 17. David Miculescu
- 18. Răzvan Marin
- 19. Florin Tănase
- 20. Dennis Man
- 21. Darius Olaru
- 22. Alexandru Mitriță
- 23. Deian Sorescu
- 24. Alexandru Chipciu
- 25. Ștefan Baiaram