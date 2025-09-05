Louis Munteanu, noul nouar al naționalei României

Mircea Lucescu are la dispoziție 25 de jucători pentru amicalul cu Canada și partida oficială din Cipru, contând pentru preliminariile CM 2026, care se va disputa marți.



Având în vedere că este un meci amical, Mircea Lucescu nu este nevoit să lase jucători în tribună, astfel că toți cei 25 de nume vor fi pe foaia de joc.



La meciul cu Canada, noul purtător al tricoului cu numărul 9 va fi Louis Munteanu. Golgheterul Superligii din sezonul trecut preia acest număr de la Denis Drăguș, care a trecut acum la 7.



Decarul României rămâne Nicolae Stanciu, cel care va fi și căpitanul tricolorilor. Ștefan Baiaram, convocat în premieră la prima reprezentativă, a ales 22.



Numerele alese de jucătorii României pentru partida cu Canada



1. Ștefan Târnovanu

2. Andrei Rațiu

3. Mihai Popescu

4. Bogdan Racovițan

5. Virgil Ghiță

6. Marius Marin

7. Denis Drăguș

8. Adrian Șut

9. Louis Munteanu

10. Nicolae Stanciu

11. Nicușor Bancu

12. Horațiu Moldovan

13. Vladimir Screciu

14. Alexandru Dobre

15. Andrei Burcă

16. Răzvan Sava

17. David Miculescu

18. Răzvan Marin

19. Florin Tănase

20. Dennis Man

21. Darius Olaru

22. Alexandru Mitriță

23. Deian Sorescu

24. Alexandru Chipciu

25. Ștefan Baiaram

VIDEO Mircea Lucescu l-a sunat pe Louis Munteanu: ”Dacă vrei să faci parte din echipa națională, nu poți să te comporți în felul ăsta!”

