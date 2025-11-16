Leo Grozavu, antrenorul ocupantei locului 2 din Superliga, FC Botoșani, a afirmat că alegerile conversatoare ale lui Mircea Lucescu din defensivă au afectat România în eșecul din Bosnia, 1-3.

Mircea Lucescu, analizat de Leo Grozavu după Bosnia - România 3-1

Grozavu a criticat, de asemenea, și alegerea modului în care s-au apărat tricolorii în anumite faze-cheie. El a susținut că Rus și Screciu ar fi format un cuplu mai bun de stoperi decât Ghiță și Racovițan.

„Au fost alegeri neinspirate, zic eu. Acest conservatorism la nivel de alegeri nu ne-a ajutat. În afară de Rațiu, despre care nu putem spune că a făcut un joc foarte bun, dar se vede că are experiență, toată apărarea a fost slabă.

Nimeni nu și-a asumat să construiască, să facă ceva, cu excepția fazei de la golul nostru, care a pornit de la Chipciu. Apoi, și în 11, jucătorii aleși n-au făcut față presiunii, agresivității lor. În 10 ne-am prăbușit complet.

Leo Grozavu, nemulțumit de felul în care s-a apărat România cu Bosnia

Ar fi trebuit să vină o reacție după primele 10 minute din partea a doua, ori de la echipă, ori de pe bancă. Să te aperi nu înseamnă să te pui pe două linii. Cum să joci așa aproape de poartă cu doi atacanți adverși de peste 1,90?

Trebuia să stăm mai sus, să punem probleme omului care centra, să nu dea cum vrea. Racovițan a greșit fiindcă s-a poziționat greșit. Nu pot eu să dau sfaturi, dar stoperii au fost neinspirat aleși. După meci, știu, e ușor să critici, dar eu asta cred.

Grozavu ar fi ales alt cuplu de fundași centrali

Mai bine jucau Rus și Screciu, că joacă împreună la Craiova, se cunosc, se simt altfel. Ne-a lipsit mult Burcă, care e și mai bărbat, așa. Cea mai buna apărare e atacul, să pui probleme, chiar și în 10.

Asta e marea noastră problemă. Noi nu antrenăm duelul unu la unu, contactul, agresivitatea fotbalistică, mentalitatea de a lupta până la capăt. Dau ei? Să dăm și noi.

Zice lumea că eu sunt dur. Da, eu la antrenamente, în afara de țineri, nu dau fault. Ce dacă te împinge cu ambele mâini? Luptă! Să ne batem cu ei, fotbalistic. pentru că știam foarte bine că va fi un meci de luptă”, a declarat Leo Grozavu, potrivit gsp.ro.

România a pierdut lupta pentru locul 2 în grupa H

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare.

Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

În clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

