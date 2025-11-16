Antrenorul Bosniei l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Ne-au motivat comentariile”

Antrenorul Bosniei l-a taxat pe Mircea Lucescu: &bdquo;Ne-au motivat comentariile&rdquo; Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a pierdut meciul cu Bosnia 1-3 și nu mai are șanse să încheie pe poziția a doua în grupă.

TAGS:
bosniapreliminariiMircea LucescuRomania
Din articol

Echipa lui Mircea Lucescu a deschis scorul în prima repriză prin Bîrligea în minutul 17 și a intrat în avantaj la pauză. Însă, Bosnia a egalat în startul celei de-a două părți prin Dzeko.

Denis Drăguș a intrat pe teren în minutul 65, iar două minute mai târziu a fost eliminat după ce a lovit un adversar cu piciorul în cap. Acesta a fost momentul care a dezechilibrat duelul de la Zenica, iar bosniacii au mai punctat de două ori prin Bajraktarevic și Tabakovic.

Ce a spus Sergej Barbarez despre declarațiile lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a contestat deciziile de arbitraj din ambele meciuri cu Bosnia și consideră că elevii săi ar fi meritat să se impună în ambele partide.

Antrenorul României s-a plâns de mai multe aspecte în finalul meciului cu Bosnia, iar tehnicianul bosniacilor a fost întrebat despre declarațiile omologului său. 

Sergej Barbarez a explicat că comentariile făcute de Mircea Lucescu i-au motivat mai tare pe elevii săi.

„Sigur că ne-au motivat comentariile. A spus-o după primul meci, a spus-o și acum. Nu e nicio problemă pentru mine, el trebuie să scoată în evidență punctele forte ale echipei sale, pentru că este un mare normal, este un lucru normal.

Motivația a fost suficientă pentru aceste două jocuri. Putem realiza ceva mare, avem totul în mâinile noastre. Mă temeam de acest meci și nu mi-a mai păsat de declarațiile altora”, a spus Sergej Barbarez, citat de bosniacii de la Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Rușii au declanșat infernul &icirc;n Ucraina, &icirc;n ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
ARTICOLE PE SUBIECT
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: &rdquo;Domnule expirat, ești vinovat!&rdquo;
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!”
&Icirc;ntrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: &bdquo;Eu vorbesc! Ce vrei?&rdquo;
Întrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: „Eu vorbesc! Ce vrei?”
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: &bdquo;De neimaginat&rdquo;
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: „De neimaginat”
ULTIMELE STIRI
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: &bdquo;Mirosea a băutură de la 3 metri!&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: „Mirosea a băutură de la 3 metri!”
Imagini greu de privit! Cum au intervenit jandarmii la meciul cu Bosnia
Imagini greu de privit! Cum au intervenit jandarmii la meciul cu Bosnia
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
A divorţat de fostul star de la FCSB şi a &icirc;nceput să dea din casă: &bdquo;Au fost şase ani foarte dificili&rdquo;
A divorţat de fostul star de la FCSB şi a început să dea din casă: „Au fost şase ani foarte dificili”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, știm adversarii Rom&acirc;niei din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Bosnia - Rom&acirc;nia 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu se poate așa ceva! &Icirc;n așa hal? Asta mi-a zis &icirc;nainte de meci&rdquo;

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul Rom&acirc;niei pe Darius Olaru

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată &icirc;n direct: &bdquo;Are oferte!&rdquo;

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată în direct: „Are oferte!”

Ce moment! Daniel B&icirc;rligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a &icirc;nscris &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România



Recomandarile redactiei
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: &bdquo;Mirosea a băutură de la 3 metri!&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: „Mirosea a băutură de la 3 metri!”
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Au depășit orice limită! Bosniacii au jignit fanii rom&acirc;ni: &rdquo;Cineva trebuia să le dea o lecție de viață rromilor și să-i facă să pl&acirc;ngă pe acei non-oameni&rdquo;
Au depășit orice limită! Bosniacii au jignit fanii români: ”Cineva trebuia să le dea o lecție de viață rromilor și să-i facă să plângă pe acei non-oameni”
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: &rdquo;Un mare ipocrit!&rdquo;
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: ”Un mare ipocrit!”
Alte subiecte de interes
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Au bătut Manchester United, iar acum &icirc;nfruntă Corvinul Hunedoara. Rezultatele Astanei &icirc;n Europa, &icirc;n ultimii zece ani
Au bătut Manchester United, iar acum înfruntă Corvinul Hunedoara. Rezultatele Astanei în Europa, în ultimii zece ani
Cum ne-am descurcat contra Islandei, de-a lungul timpului. Trei meciuri, două victorii clare, o &icirc;nfr&acirc;ngere dureroasă
Cum ne-am descurcat contra Islandei, de-a lungul timpului. Trei meciuri, două victorii clare, o înfrângere dureroasă
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube &icirc;n Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea t&acirc;rziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!