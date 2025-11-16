Antrenorul Bosniei l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Ne-au motivat comentariile”

Denis Drăguș a intrat pe teren în minutul 65, iar două minute mai târziu a fost eliminat după ce a lovit un adversar cu piciorul în cap . Acesta a fost momentul care a dezechilibrat duelul de la Zenica, iar bosniacii au mai punctat de două ori prin Bajraktarevic și Tabakovic.

Echipa lui Mircea Lucescu a deschis scorul în prima repriză prin Bîrligea în minutul 17 și a intrat în avantaj la pauză. Însă, Bosnia a egalat în startul celei de-a două părți prin Dzeko.

Ce a spus Sergej Barbarez despre declarațiile lui Mircea Lucescu



Mircea Lucescu a contestat deciziile de arbitraj din ambele meciuri cu Bosnia și consideră că elevii săi ar fi meritat să se impună în ambele partide.

Antrenorul României s-a plâns de mai multe aspecte în finalul meciului cu Bosnia, iar tehnicianul bosniacilor a fost întrebat despre declarațiile omologului său.

Sergej Barbarez a explicat că comentariile făcute de Mircea Lucescu i-au motivat mai tare pe elevii săi.

„Sigur că ne-au motivat comentariile. A spus-o după primul meci, a spus-o și acum. Nu e nicio problemă pentru mine, el trebuie să scoată în evidență punctele forte ale echipei sale, pentru că este un mare normal, este un lucru normal.

Motivația a fost suficientă pentru aceste două jocuri. Putem realiza ceva mare, avem totul în mâinile noastre. Mă temeam de acest meci și nu mi-a mai păsat de declarațiile altora”, a spus Sergej Barbarez, citat de bosniacii de la Sport.

