Tricolorii beneficiază însă de barajul prin ruta Nations League care poate duce la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, după ce au câștigat grupa din urna valorică ”C” anul trecut.



Doar că adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care naționala i-ar fi putut întâlni prin barajul din preliminarii pus la dispoziție dacă ar fi încheiat pe doi în grupă.



Valeriu Iftime i-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu: ”Pierdut în propriile idei / Cu el aș vrea să mergem la baraj”



Valeriu Iftime, patron FC Botoșani, consideră că victoria cu Austria a fost, în fapt, un noroc chior și că selecționerul Mircea Lucescu ar trebui să lase cârma primei reprezentative pentru altcineva.



Finanțatorul l-a desemnat pe Ladislau Boloni drept înlocuitorul ideal pentru Lucescu.



”Pentru că e clar că el nu va mai continua la baraj, iar cine are de tras niște concluzii eu cred că și le-a tras de mult timp față de antrenorul Mircea Lucescu de acum. Am văzut un Mircea Lucescu destul de pierdut în propriile idei tactice. După meciul cu Austria mulți vorbeau despre dânsul, că vezi Doamne am câștigat meciul datorită dumnealui și a sclipirilor sale de geniu în antrenorat. Total fals!

Am avut noroc chior în meciul cu Austria. Iar în Bosnia fotbalul nu se joacă doar o repriză, primă repriză în care noi trebuia să mai dăm încă vreo trei goluri.



Nu am dat, iar după pauză Mircea Lucescu nu a avut niciun fel de reacție la mutările tactice ale selecționerului Bosniei. Nu a avut nicio reacție în blocarea schimbărilor acestuia. L-a trimis pe teren pe Drăguș, care nu prea joacă, l-a tot ținut pe teren pe Man, iar copilul ăla Draguș, după ce a intrat s-a pierdut cu firea și a făcut ceea ce a făcut pe teren.



Mircea Lucescu trebuie să își asume această clasare pe locul trei într-o grupă facilă, iar la baraj eu mi-aș dori să mergem cu Ladislau Boloni. Loți Boloni e singura noastră scăpare. Este omul care ne trebuie și este un antrenor cu mare experiență. Vă repet: îmi pare rău că Mircea Lucescu își va încheia cariera cu acest eșec”, a spus Valeriu Iftime, potrivit ProSport.

