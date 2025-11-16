Ce l-a deranjat pe Ciprian Marica în meciul cu Bosnia! Marea greșeală a lui Mircea Lucescu

Bosnia este sigură că va încheia Grupa H măcar pe locul doi, după ce a învis-o la Zenica pe România. Echipa lui Mircea Lucescu a deschis scorul în prima repriză prin Bîrligea în minutul 17 și a intrat în avantaj la pauză. Însă, Bosnia a egalat în startul celei de-a două părți prin Dzeko. Denis Drăguș a intrat pe teren în minutul 65, iar două minute mai târziu a fost eliminat după ce a lovit un adversar cu piciorul în cap. Acesta a fost momentul care a dezechilibrat duelul de la Zenica, iar bosniacii au mai punctat de două ori prin Bajraktarevic și Tabakovic. Ciprian Marica a identificat greșeala lui Mircea Lucescu După fluierul final al meciului, Mircea Lucescu a dat vina pe mai mulți factori pentru această înfrângere. Ciprian Marica a scos în evidentă faptul că selecționerul României nu și-a asumat startul slab din a doua repriză al echipei sale.



„Nu mă miră faptul că nea Mircea nu-și asumă, nu se justifică cumva. O parte este despre asumare. Ce s-a întâmplat la pauză, de ce au ieșit de maniera asta? Că arbitrul a influențat jocul e posibil, dar, totuși, noi nu am fost noi în repriza a doua nici înainte de cartonașul roșu. Există o explicație pentru lucrul ăsta? Cam asta aș fi vrut să aud. Nu mă surprinde că domnul Lucescu e supărat. Condițiile de la Zenica nu erau bune nici acum 15 ani. Că scandările din tribune au fost ostile, că ne-au fluierat la imn, foarte adevărat. Însă avem și noi o vină. Nu am jucat nimic în repriza a doua, nu am ieșit montați de la pauză. Aici să vedem explicațiile. Putem înșirui motive, soluții și explicații nu. Poate nu are un plan pe mai departe și a văzut strict aici. Poate e supărat și nu vrea să vorbească de viitor”, a declarat Ciprian Marica, conform GSP.ro.



Ce a spus Mircea Lucescu după înfrângerea cu Bosnia La flash-interviu, Mircea Lucescu, selecționerul României, nu a mai rezistat și a răbufnit la adresa arbitrajului. El a ținut să puncteze că fotbalistul Bosniei, Katic, a simulat la faza în care Denis Drăguș a primit cartonaș roșu (DETALII AICI) și că ”centralul” Michael Oliver a fost prea permisiv cu jucătorii bosniaci întreaga confruntare. Cât despre meci, Lucescu a subliniat că tricolorii au jucat bine în primul act și că s-au pierdut în repriza secundă. ”Era clar victoria noastră. Maniera în care jucam, controlam jocul, fără niciun fel de problemă. Nu am intrat în contraste și în dueluri individuale, că i-am pasat mult. După care a venit repriza a doua, lucrurile s-au schimbat. Au intrat mult mai agresiv în teren.

Au profitat de ajutorul arbitrului. Trebuia să dea cartonaș roșu la Marius Marin. I-a sfârtecat urechea. Nici nu s-a gândit să meargă la VAR. Când, dincolo, mingea nu era nici jos și s-a dus cu cartonaș roșu pe Denis. Din unghiul pe care l-am văzut eu Katic a venit în viteză și s-a dus peste piciorul lui. El nu a avut nicio intenție, a oprit mingea, iar Katic a simulat. E inadmisibil. Nu am văzut de mult un arbitraj așa. Și în meciul tur a fost același lucru, henț nedat.

În prima repriză am controlat jocul cu multă inteligentă. În a doua repriză, e adevărat, două centrări... Atacanți înalți... Nici noi nu am folosit corpul în astfel de situații cum se face. Au avut și șansă că mingea l-a lovit pe Racovițan în spate. Noi trebuia să blocăm în zona laterală. Dacă aveam mai multă experiență și eram mai profesioniști, mingea trebuia să fie dată afară și după să stăm jos.

După care, sigur, nu pot să spun... În prima repriză nu au avut nici măcar un șut la poartă. Noi nu am mai contat prea mult în jocul ofensiv în actul secund.

Nu se poate să ai un astfel de comportament. Trebuia să fie un popor mai înțelegător cu ceilalți, că dacă văd în ce condiții ne-au cazat aici... Nici de Divizia C”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

