Tricolorii și-au spulberat astfel orice șansă de a merge la baraj de pe locul al doilea în grupă, ceea ce le-ar fi adus un adversar mai facil și ar fi jucat primul meci pe teren propriu.

Mircea Lucescu rămâne la națională și la baraj

Înaintea meciului câștigat de România în fața Austriei cu scorul de 1-0, s-a vorbit intens despre posibilitatea ca Mircea Lucescu să părăsească banca echipei naționale, iar, după eșecul cu Bosnia, primul semn de întrebare a fost cine va conduce naționala la baraj: va fi înlocuit legendarul antrenor?

Ei bine, Lucescu s-ar fi decis, potrivit Fanatik, iar selecționerul ar fi hotărât să meargă alături de echipa națională și la barajul din luna martie pentru a încerca să ducă prima reprezentativă la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

