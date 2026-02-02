A fost al doilea succes al României, în Openul Transilvaniei din acest an, după succesul semnat de Irina Bara și Ekaterina Gorgodze, în prima zi de concurs.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în faza ultimelor opt echipe, în proba de dublu a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

În urma Openului Australian 2026, Jaqueline Cristian a rămas la loc fix, pe a 35-a poziție a ierarhiei mondiale, Sorana Cîrstea a urcat cinci unități, până pe locul 36, iar Gabriela Ruse - cea mai bună româncă de la Melbourne, singura care s-a calificat în turul trei - a avansat șapte pași în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 72.

Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) încep ediția a șasea a Openului Transilvaniei în postura de jucătoare incluse în top 100 WTA .

Emma Răducanu: „Simona Halep a fost idolul copilăriei mele.”

Într-un interviu acordat exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro, Emma Răducanu a dezvăluit că Simona Halep a fost idolul copilăriei sale.

„Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era neapărat cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a reușit să domine tenisul mulți ani. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc,” a mărturisit Emma Răducanu, care a punctat că ar întreba-o pe Simona Halep cum s-a descurcat împotriva jucătoarelor cu servicii puternice și lovituri năprasnice.

„Cel mai mult în România îmi place sinceritatea oamenilor, poate că asta ne lipsește în vest. Oamenii sunt foarte direcți, nu îmi place să fiu periată,” a afirmat Emma Răducanu.

