VIDEO EXCLUSIV A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)

A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO) Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

A doua victorie românească la Transylvania Open 2026, competiția transmisă de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Transylvania Open 2026Jaqueline CristianGabriela RuseTenis WTAWTA Cluj-NapocaTransylvania Open
Din articol

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în faza ultimelor opt echipe, în proba de dublu a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

În runda inaugurală, echipa Cristian / Ruse a trecut de chinezoaicele Qianhui Tang și Yue Yuan, scor 6-4, 6-3.

Cristian și Ruse, încălzire eficientă înainte de primele meciuri în proba individuală

A fost al doilea succes al României, în Openul Transilvaniei din acest an, după succesul semnat de Irina Bara și Ekaterina Gorgodze, în prima zi de concurs.

Câștigătoare ale competiției în 2021, Bara și Gorgodze le-au eliminat pe cehoaicele A. Kucmova / A. Laboutkova, scor 1-6, 6-2, 10-2.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian tragere la sorti 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cristian - Ruse, „echipă de top 100 WTA”

Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) încep ediția a șasea a Openului Transilvaniei în postura de jucătoare incluse în top 100 WTA.

În urma Openului Australian 2026, Jaqueline Cristian a rămas la loc fix, pe a 35-a poziție a ierarhiei mondiale, Sorana Cîrstea a urcat cinci unități, până pe locul 36, iar Gabriela Ruse - cea mai bună româncă de la Melbourne, singura care s-a calificat în turul trei - a avansat șapte pași în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 72.

Gabriela Ruse

  • Marta kostyuk gabriela ruse dublu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate

Emma Răducanu: „Simona Halep a fost idolul copilăriei mele.”

Într-un interviu acordat exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro, Emma Răducanu a dezvăluit că Simona Halep a fost idolul copilăriei sale.

„Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era neapărat cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a reușit să domine tenisul mulți ani. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc,” a mărturisit Emma Răducanu, care a punctat că ar întreba-o pe Simona Halep cum s-a descurcat împotriva jucătoarelor cu servicii puternice și lovituri năprasnice.

„Cel mai mult în România îmi place sinceritatea oamenilor, poate că asta ne lipsește în vest. Oamenii sunt foarte direcți, nu îmi place să fiu periată,” a afirmat Emma Răducanu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM pe Sport.ro | Meci tare în Moldova
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM pe Sport.ro | Meci tare în Moldova
Unde se afla Matei Popa când Gigi Becali a anunțat că va fi titular în campionat: ”Băgase capul în pământ”
Unde se afla Matei Popa când Gigi Becali a anunțat că va fi titular în campionat: ”Băgase capul în pământ”
De ce Joao Paulo? Andrei Grecu vine cu un răspuns după ultimul transfer pe axa ”Oțelul - FCSB”
De ce Joao Paulo? Andrei Grecu vine cu un răspuns după ultimul transfer pe axa ”Oțelul - FCSB”
Surpriză în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo a luat decizia chiar înaintea partidei lui Al Nassr: înlocuitorul său
Surpriză în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo a luat decizia chiar înaintea partidei lui Al Nassr: înlocuitorul său
Ce mai face echipa lui Vladimir Putin: trofee pe bandă rulantă și transferuri de peste 170.000.000€
Ce mai face echipa lui Vladimir Putin: trofee pe bandă rulantă și transferuri de peste 170.000.000€
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Gigi Becali, tiradă la TV după victoria cu Csikszereda: „Mâine facem cerere să-l scoată!”

Gigi Becali, tiradă la TV după victoria cu Csikszereda: „Mâine facem cerere să-l scoată!”



Recomandarile redactiei
De ce Joao Paulo? Andrei Grecu vine cu un răspuns după ultimul transfer pe axa ”Oțelul - FCSB”
De ce Joao Paulo? Andrei Grecu vine cu un răspuns după ultimul transfer pe axa ”Oțelul - FCSB”
Mircea Lucescu, internat din nou de urgență la spital! Ce s-a întâmplat
Mircea Lucescu, internat din nou de urgență la spital! Ce s-a întâmplat
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM pe Sport.ro | Meci tare în Moldova
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM pe Sport.ro | Meci tare în Moldova
Ce mai face echipa lui Vladimir Putin: trofee pe bandă rulantă și transferuri de peste 170.000.000€
Ce mai face echipa lui Vladimir Putin: trofee pe bandă rulantă și transferuri de peste 170.000.000€
Florentin Petre despre Kopic: „Îl admir și îl respect. E unul dintre cei mai buni”
Florentin Petre despre Kopic: „Îl admir și îl respect. E unul dintre cei mai buni”
Alte subiecte de interes
Emma Răducanu, interviu exclusiv: a dezvăluit ce admiră cel mai mult la români, înainte de primul meci la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
Emma Răducanu, interviu exclusiv: a dezvăluit ce admiră cel mai mult la români, înainte de primul meci la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat
Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!