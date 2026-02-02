Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în faza ultimelor opt echipe, în proba de dublu a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.
În runda inaugurală, echipa Cristian / Ruse a trecut de chinezoaicele Qianhui Tang și Yue Yuan, scor 6-4, 6-3.
Cristian și Ruse, încălzire eficientă înainte de primele meciuri în proba individuală
A fost al doilea succes al României, în Openul Transilvaniei din acest an, după succesul semnat de Irina Bara și Ekaterina Gorgodze, în prima zi de concurs.
Câștigătoare ale competiției în 2021, Bara și Gorgodze le-au eliminat pe cehoaicele A. Kucmova / A. Laboutkova, scor 1-6, 6-2, 10-2.
Cristian - Ruse, „echipă de top 100 WTA”
Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) încep ediția a șasea a Openului Transilvaniei în postura de jucătoare incluse în top 100 WTA.
În urma Openului Australian 2026, Jaqueline Cristian a rămas la loc fix, pe a 35-a poziție a ierarhiei mondiale, Sorana Cîrstea a urcat cinci unități, până pe locul 36, iar Gabriela Ruse - cea mai bună româncă de la Melbourne, singura care s-a calificat în turul trei - a avansat șapte pași în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 72.
Emma Răducanu: „Simona Halep a fost idolul copilăriei mele.”
Într-un interviu acordat exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro, Emma Răducanu a dezvăluit că Simona Halep a fost idolul copilăriei sale.
„Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era neapărat cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a reușit să domine tenisul mulți ani. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc,” a mărturisit Emma Răducanu, care a punctat că ar întreba-o pe Simona Halep cum s-a descurcat împotriva jucătoarelor cu servicii puternice și lovituri năprasnice.
„Cel mai mult în România îmi place sinceritatea oamenilor, poate că asta ne lipsește în vest. Oamenii sunt foarte direcți, nu îmi place să fiu periată,” a afirmat Emma Răducanu.