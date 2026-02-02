La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo și Rapid, ambele cu câte 45.



Pe locurile următoare se află FC Argeș (40), U Cluj (39) și FC Botoșani (38), ultima poziție de play-off. În afara primelor șase sunt UTA Arad (38), Oțelul (36), CFR Cluj (35), iar Farul și FCSB ocupă locurile 10 și 11, cu câte 34 de puncte.



Giovanni Becali știe cine câștigă Superliga: „Au dominat!”



Giovanni Becali este convins că Universitatea Craiova pornește cu prima șansă la titlu.

Impresarul a lăudat lotul și constanța echipei lui Mihai Rotaru, pe care o vede drept cea mai solidă formație din campionat.



„Cred că locul Rapidului e în top 3. Favorită la titlu e Craiova. Putea să fie în primăvara europeană a Conference League și au dominat campionatul. Au două echipe, poate chiar mai mult, cu cei care stau în tribună.



Craiova e principala favorită, după care, așa cum arată clasamentul, arată și favoritele. Craiova, Rapid și Dinamo. Se poate întâmpla orice când vin meciurile dificile”, a declarat Becali la Giovanni Show.



În următoarea etapă oltenii vor da peste Oțelul Galați pe teren propriu. Cele două formații se vor duela pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova joi, 5 februarie, nu mai devreme de ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

