Selecționerul va merge în Antalya pentru a urmări îndeaproape pregătirea echipelor din SuperLiga, cu gândul la barajul decisiv pentru Campionatul Mondial din 2026.



Potrivit Fanatik, Mircea Lucescu va ajunge în Turcia pe 4 ianuarie și va asista la antrenamentele și meciurile amicale ale formațiilor românești aflate în cantonament.



Nu mai puțin de zece echipe din SuperLiga se pregătesc în Antalya, printre ele FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova, în timp ce CFR Cluj a ales un stagiu de pregătire în Spania, la Oliva Nova.



Ce pune la cale Mircea Lucescu

Selecționerul vrea să îi vadă la lucru pe jucătorii care pot intra în calculele lotului pentru duelul cu Turcia, programat pe 26 martie, pe Beşiktaş Park, de la ora 19:00.



România nu va mai disputa niciun meci amical până la acel baraj, astfel că această perioadă devine esențială pentru evaluarea formei fotbaliștilor.



FCSB, campioana României, va rămâne în Antalya până pe 15 ianuarie, cu doar o zi înaintea reluării SuperLigii. Roș-albaștrii vor deschide partea a doua a sezonului pe 16 ianuarie, în deplasare cu FC Argeș.



Dacă România va trece de Turcia, „tricolorii” vor juca finala barajului pe 31 martie, împotriva învingătoarei dintre Kosovo și Slovacia, la Bratislava sau Priștina. Ultima participare a României la un Campionat Mondial datează din 1998.

