Nicolae Negrilă, fost fundaș dreapta cu 27 de selecții și un gol pentru naționala României între anii 1980 - 1987, a avut un discurs radical la adresa selecționerului Mircea Lucescu. Negrilă a fost pregătit de „Il Luce” în primul mandat al tehnicianului pe banca primei reprezentative (1981–1986).

Nicolae Negrilă, discurs radical împotriva lui Mircea Lucescu

În urma eșecului cu 3-1 din Bosnia, Nicolae Negrilă i-a solicitat lui Mircea Lucescu să demisioneze pentru a-i lăsa locul unui antrenor mai tânăr. Fostul apărător lateral i-a reproșat lui Lucescu selecția și alegerea primului 11.

„Nu are nicio legătură faptul că nea Mircea Lucescu mi-a fost antrenor la echipa națională. Una e una, iar alta e alta. Eu îmi voi spune strict părerea personală fără niciun fel de menjamente, deoarece sunt foarte supărat după meciul ăsta din Bosnia.

Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea. Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea Lucescu a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot.

Nicolae Negrilă: „De Chipciu ce să mai zic?”

(...) De Chipciu ce să mai zic? A prins un meci bun cu Austria și, gata, hai cu Bancu afară din echipă, nu? Ce ai avut, nea Mircea, cu Bancu? Pe plan ofensiv, Bancu îl ajuta mult mai bine pe Mihăilă. Cât a urcat și cât a centrat Chipciu pe atac în meciul ăsta cu Bosnia? Iar la golul frumos al ălora ne-a perpelit ăla de la bosniaci pe toate părțile? O să spuneți că sunt subiectiv și e vorba de Craiova mea. Dar, ce a avut nea Mircea cu Screciu și Baiaram?

Uite, ce a avut cu Olaru? Cum să îl lași afară din lot pe cel mai bun mijlocaș al nostru din campionat? Olaru nu e de la Craiova mea, dar asta nu mă împiedică să îmi spun supărarea. A tot forțat-o nea Mircea și cu Drăguș ăla, dar săracul el abia joacă prin străinătate sau nici nu joacă, că eu nu aud să dea goluri pe acolo.

Cum să spunem că nu a fost fault la Drăguș? Zici că eram pe timpurile mele și îl prindea Bumbescu pe Cămătaru și îl pocnea. Păi, tu ești atacant și ai intrat la ăla cu piciorul de zici că tu erai ultimul apărător al nostru și nu trebuia ala să treacă de tine cu niciun preț.

Negrilă: „Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr”

Hai să ne uităm mai întâi în curtea noastră și după aia să începem să urlăm după arbitraje. Fotbalul se joacă două reprize, nu una. Sunt și eu fost fotbalist cu meciuri pe la echipa națională. Am și carnet de antrenor, chiar dacă nu mai antrenez de mult, deci pot să îmi spun părerea, nu? După părerea mea, vremea lui nea Mircea în antrenorat a trecut, așa cum ne-a trecut vremea tuturor în fotbal, fie ca fotbaliști, fie ca antrenori.

Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr, fără nicio supărare! Sunt dureroase vorbele mele, dar pe timpul meu chiar aveam o națională puternică. Am jucat la națională cu un Ștefănescu, Balaci, Iorgulescu, Iordănescu, Țicleanu, Cămătaru, Marcel Răducanu, venise și tânărul de pe atunci Gică Hagi. Și, da, l-am avut antrenor tot pe nea Mircea, dar nea Mircea avea pe atunci vreo 40 și ceva de ani. Ce echipă aveam pe atunci. De aia mă doare și sunt acum atât de supărat”, a declarat Nicolae Negrilă, potrivit prosport.ro.

România a pierdut lupta pentru locul 2 în grupa H

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare.

Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

În clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

