FCSB își schimbă echipamentul! Mihai Stoica a dat detalii: ”Mai au așa Barcelona, Inter și Tottenham!”

Cei de la FCSB lucrează deja de zor la consolidarea lotului, însă se pare că roș-albaștrii își schimbă și ”ținuta”.

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB a primit deja o parte din noile echipamente, însă va mai dura o perioadă până când acestea vor fi prezentate oficial.

Totuși, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dat unele detalii cu privire la noile echipamente și a subliniat că acestea sunt de o calitate premium, întâlnită doar la cluburi de top precum Barcelona, Tottenham sau Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu.

De altfel, Mihai Stoica a subliniat că FCSB nu va mai avea echipamentul negru complet.

”A început să vină echipamentul. Azi ne-au ajuns 50 de cutii din alea mari și încă nu am văzut echipament de antrenament și nici echipamentul de joc de acasă. Se schimbă tot. Se schimbă toate rândurile de echipament. Se menține doar calitatea materialelor. Sunt tot premium. Ce avem noi, mai au Barcelona, Inter și Tottenham. Designul este asemănător, dar se va schimba cromatica. Nu va mai fi echipamentul negru”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.