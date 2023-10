"Pumele" ajung astfel pentru a treia oară în istoria lor în această fază a competiției, după ce au mai reuşit această performanţă la ediţiile din 2007 şi 2015.

În faţa a 67.000 de spectatori, meciul de pe Stade Velodrome a fost unul extrem de echilibrat, argentinienii asigurându-şi victoria graţie eseurilor reuşite în finalul reprizei secunde de Joel Sclavi şi Nicolas Sanchez, după ce galezii au condus cu 10-6 la pauză şi apoi cu 17-12, până în minutul 68.

Înaintea startului jocului de la Marsilia s-a păstrat un minut de reculegere pentru "toate victimele terorismului", după ce un profesor a fost înjunghiat mortal de un tânăr radicalizat, vineri, în faţa unui liceu din oraşul Arras.

This is the moment Argentina won it. A try saver by Matias Moroni #RWC2023 pic.twitter.com/JfQT2L4QJT