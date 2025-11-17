Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a acuzat pe Adrian Dulcea, selecționerul României U19, că l-a neîndreptățit pe Mihai Toma.

Mihai Stoica, acuzații grave la adresa selecționerului Adrian Dulcea

Stoica a fost contrariat de faptul că lui Mihai Toma i-a fost luată banderola de căpitan și că fotbalistul U21 al campioanei a fost înlocuit contra Finlandei U19, deși „a jucat foarte bine”.

„Singurul rezultat care a fost mai acătării a fost 1-1 cu Finlanda, la U19, în turneul de calificare. Am văzut meciul cu Andorra la U19, am remarcat evoluție lui Toma alături de evoluțiile altor jucători. Dar mă refer la Toma că e jucătorul nostru. A deschis scorul în meciul cu Andorra, a jucat foarte bine și cu Finlanda până când a fost schimbat. Și de când a fost schimbat, de la 1-0 am fost egalați și s-a ales praful.

Toma este un jucător care evoluează un pic forțat extremă stânga la echipa națională U19. I s-a luat banderola, nu știu de ce, dar i s-a luat. Măcar i-a rămas tricoul cu numărul 10. I s-a dat banderola lui Yanis Pârvu, poate și pentru că antrenorul este cu ceva sânge violet pentru că Pârvu joacă la FC Argeș, iar Dulcea antrenorul este și el tot de pe acolo. Poate sunt și alte motive, Toma a fost trei ani căpitanul naționalei, acum nu mai este.

Stoica:„Suntem în pericol dacă ne bate Islanda să pierdem calificarea”

Dulcea l-a schimbat pe Toma, nu știu de ce, poate că Toma s-a cerut afară. Nu prea cred, dar așa o fi și de la 1-0 s-a făcut 1-1 și acum suntem în pericol că dacă ne bate Islanda să pierdem calificarea. Dar echipa aia a jucat ceva contra Finlandei, a făcut 1-1 împotriva unei echipe foarte bune. Din păcate, U21 nu a făcut un meci foarte bun contra Finlandei, care ne-a bătut de ne-a sunat apa în cap”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

ROMÂNIA – FINLANDA 1-1

Reprezentativa României U19, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2007, a remizat în cel de-al doilea meci din drumul spre Campionatul European U19 de anul viitor, 1-1 cu Finlanda.

România găzduiește meciurile din grupa de calificare a primei runde, o grupă din care mai fac parte Andorra, Finlanda și Islanda.

După un succes, 4-1 în fața Andorrei, în primul joc, tricolorii pregătiți de Adrian Dulcea au remizat sâmbătă, la Voluntari, în fața Finlandei.

Golul nostru a fost marcat de fundașul Florin Gașpăr (22′), înainte ca oaspeții să egaleze în ultimele 20 de minute prin Vikstrom (73′).

Echipa utilizată de România U19

Sistem (4-3-3) : 1. Ungureanu – 2. Gașpăr (3. Techereș, 77′), 15. Racu, 4. Fotin, 13. Senciuc – 19. Tomșa (20. Necșulescu, 77′), 16. Vereș, 11. Pîrvu - căpitan. (18. Toroc, 77′) – 8. Petculescu, 9. Stoian (7. Stanciu, 60′), 10. Toma (6. Bodo, 66′).

: Adrian Dulcea Rezerve: 12. Răcășan – 5. Moisa, 14. Cotor, 17. Chirilă

În celălalt meci al grupei, Islanda a învins Andorra cu scorul de 3-0.

Clasamentul grupei: 1. ROMÂNIA 4p (5-2), 2. Finlanda 4p (4-3), 3. Islanda 3p (5-3), 4. Andorra 0p (1-7).

Ultimul meci, Islanda - România, se va desfășura marți, 18 noiembrie, de la ora 16:00. Confruntarea va avea loc pe Stadionul „Concordia”, în Chiajna, și va fi live pe YouTube FRF TV.

