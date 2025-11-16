Mihai Stoica, enervat la culme! Gestul starului de la FCSB: „Nu a înțeles nimic! O să stea în tribună”

Bîrligea l-a imitat pe arbitrul Radu Petrescu, iar MM Stoica și Gigi Becali l-au criticat la momentul respectiv pe fotbalistul de 25 de ani. În urma acelui gest, Bîrligea a fost amendat cu o sumă consistentă.

MM Stoica a vorbit despre videoclipul viral cu Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă , care au ironizat gestul atacantului din meciul cu FC Hermannstadt care i-a adus eliminarea în acea partidă.

Oficialul FCSB-ului l-a remarcat pe unicul marcator din tabăra României, adică pe Bîrligea. Atacantul „roș-albaștrilor” a reușit să deschidă scorul din pasa lui Valentin Mihăilă, dar reușita sa nu a contat în final.

„El nu a înțeles nimic din asta! El face același gest, i se pare că e o bășcălie. Ei bine, nu este o bășcălie totul! Amenzile vor fi drastice de data aceasta. Dacă el crede că asta trebuie să facă, se înșală amarnic. El trebuie să fie un jucător serios, așa cum a fost până acum!

A fost întâmpinat la echipa națională de Mihăilă cu gluma aceasta, cu mâna ridicată. Nu ai ce să îi impuți lui Mihăilă, a făcut o glumă. Eu aș imputa celor de la FRF acest lucru, au crezut că e normal să mediatizeze acest gest. Aia e o glumă între fotbaliști, una proastă în ceea ce ne privește pe noi. Între fotbaliști, e o glumă bună. Bîrligea nu a înțeles că Mihăilă face mișto de el prin gestul acela. A fost o glumă de vestiar.

Federația a publicat pe rețelele de socializare, ulterior au scos clipul, dar nu mai contează, nu e normal să-l pună! Mihăilă a făcut o glumă proastă, iar apoi, într-un moment când se impunea o seriozitate maximă, jucai în infern la Zenica, tu vii și faci glume că ai dat gol, că dai cartonașe.

„Bîrligea este fotbalist cu „f” mare, dar trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge, trebuie să fie foarte serios. După ce s-a discutat atâta timp de situație, are de plătit 20.000 pentru ceea ce a făcut, iar el același gest îl face… Înseamnă că nu a înțeles nimic! O să aibă viață foarte grea. Dacă va mai recurge la un astfel de gest, probabil că va sta în tribună până îi vor crește rădăcini.”, a spus Mihai Stoica, conform Fanatik.ro.

Atacantul de 25 de ani are șapte goluri și cinci pase decisive în 22 de partide jucate pentru FCSB în această stagiune.

5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

