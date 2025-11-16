Mihai Stoica nu s-a ferită să o spună: „Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac”

Mihai Stoica nu s-a ferită să o spună: „Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac"
Mihai Stoica a vorbit despre momentele tensionate de la FCSB.

Mihai StoicaFCSBGigi Becali
De-a lungul ultimilor ani au fost mai multe momente tensionate la FCSB, iar în acest sezon pare să fie o nouă situație complicată.

Mihai Stoica a vorbit despre felul în care reacționează atunci când lucrurile nu funcționează așa cum se așteaptă de la formația din București.

Mihai Stoica: „Atunci e rău de tot!”

Președintele consiliului de administrație de la FCSB a dezvăluit că atunci când un angajat din cadrul clubului nu își face sarcinile așa cum se așteaptă de la el reacțiile sale nu sunt controlate.

MM Stoica a explicat că el are pretenția ca cei din jurul lui să fie cât mai profesioniști și a dat drept exemplu relația sa cu Gigi Becali.

(n.r. – Cum este să lucrezi cu MM Stoica?) Cred că e destul de greu! Dacă eu îți dau ție să faci ceva, iar tu nu ai făcut… Atunci e rău de tot! Atunci trebuie să suporți o criză, iar la crize fac urât.

Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac. Dacă eu, la rândul meu, spun cuiva să facă ceva și nu face… Dacă spune că a uitat, atunci are o șansă să scape. Dacă vine să mă aburească, atunci e rău”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.

FCSB are un sezon complicat și se află pe locul nou în Superliga, cu 20 de puncte adunate în 16 partide. Campioana României este la 15 puncte de liderul Rapid și la cinci „lungimi” de ultimul loc care duce în play-off.

