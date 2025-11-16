Mihai Stoica nu s-a ferită să o spună: „Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac”

De-a lungul ultimilor ani au fost mai multe momente tensionate la FCSB, iar în acest sezon pare să fie o nouă situație complicată.
Mihai Stoica a vorbit despre felul în care reacționează atunci când lucrurile nu funcționează așa cum se așteaptă de la formația din București.
Mihai Stoica: „Atunci e rău de tot!”
Președintele consiliului de administrație de la FCSB a dezvăluit că atunci când un angajat din cadrul clubului nu își face sarcinile așa cum se așteaptă de la el reacțiile sale nu sunt controlate.
MM Stoica a explicat că el are pretenția ca cei din jurul lui să fie cât mai profesioniști și a dat drept exemplu relația sa cu Gigi Becali.