VIDEO România - Andorra, cu Alexandru Stoian și Mihai Toma de la FCSB, debutul tricolorilor în preliminariile EURO U-19!

Rom&acirc;nia - Andorra, cu Alexandru Stoian și Mihai Toma de la FCSB, debutul tricolorilor &icirc;n preliminariile EURO U-19! Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala condusă de Adrian Dulcea începe campania de calificare la turneul final continental.

TAGS:
Alexandru StoianMihai TomaAndrei RacuȘtefan Chirilănationala Under 19
Din articol

CITEȘTE ȘI MATERIALELE EXCLUSIVE SPORT.RO CU ACTUALII INTERNAȚIONALI UNDER 19:

* Cine este atacantul român care a debutat la noua echipă chiar în meci de Champions League: ”Am semnat pe patru sezoane”

* Un român a fost convocat la naționala Italiei! A debutat cu gol, joacă la un club de Liga Campionilor și are propriile metode de pregătire

România Under 19, pregătită de Adrian Dulcea, susține în perioada 12-18 noiembrie 2025 meciurile din cadrul Turneului de Calificare la Campionatul European U-19 din 2026.

Programul meciurilor României U19

Miercuri, 12 noiembrie, ora 16:00 – România – Andorra, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00 – România – Finlanda, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

Marți, 18 noiembrie, ora 16:00 – Islanda – România, Stadion „Concordia”, Chiajna.

Aceste partide fac parte din cadrul primului tur de calificări, iar primele două clasate merg mai departe în Turul de Elită, care va avea loc în primăvara lui 2026.

EURO U-19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor.

Lotul României U19 convocat de selecționerul Adrian Dulcea

Portari: 

Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Riccardo Radu (Juventus / Italia) ÎNLOCUIT CU Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: 

Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: 

Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Alin Gera (Valencia CF / Spania) ÎNLOCUIT CU Raul Stanciu (CS Tunari), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți: 

Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB).

* Convocați inițial, Riccardo Radu și Alin Gera, ambii accidentați, au fost înlocuiți de Alexandru Maxim și Raul Stanciu.

România U19 - Cipru U19 1-2 în ultimul amical dinaintea turneului de calificare

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul &icirc;nfocat al unei echipe din Superligă: &bdquo;Una e iubirea, alta e rivalitatea!&rdquo;
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul înfocat al unei echipe din Superligă: „Una e iubirea, alta e rivalitatea!”
Victorie la limită, cu gol &icirc;n ultimul minut, pentru liderul-surpriză din Liga Zimbrilor!
Victorie la limită, cu gol în ultimul minut, pentru liderul-surpriză din Liga Zimbrilor!
Nadia a dansat pe o celebră melodie rom&acirc;nească la 64 de ani: imaginile, virale &icirc;n lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Seară groaznică &icirc;n handbalul rom&acirc;nesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor &icirc;n European League
Seară groaznică în handbalul românesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor în European League
Cum arată Viorel Păunescu, &bdquo;trădătorul&ldquo; Stelei, omul care a făcut pact cu &bdquo;diavolul&ldquo; Gigi Becali, la 90 de ani
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Nici Gigi Becali nu &icirc;l mai poate &icirc;ntoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente

Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente



Recomandarile redactiei
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul &icirc;nfocat al unei echipe din Superligă: &bdquo;Una e iubirea, alta e rivalitatea!&rdquo;
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul înfocat al unei echipe din Superligă: „Una e iubirea, alta e rivalitatea!”
Nadia a dansat pe o celebră melodie rom&acirc;nească la 64 de ani: imaginile, virale &icirc;n lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Cum arată Viorel Păunescu, &bdquo;trădătorul&ldquo; Stelei, omul care a făcut pact cu &bdquo;diavolul&ldquo; Gigi Becali, la 90 de ani
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
Alte subiecte de interes
Gigi Becali vrea să-i schimbe poziția unui jucător de la FCSB! Reacția lui Ilie Dumitrescu: &rdquo;Dacă vrea Gigi să &icirc;l bage &rsquo;9&rsquo;, e &rsquo;9&rsquo;, dar nu e &rsquo;9&rsquo;!&rdquo;
Gigi Becali vrea să-i schimbe poziția unui jucător de la FCSB! Reacția lui Ilie Dumitrescu: ”Dacă vrea Gigi să îl bage ’9’, e ’9’, dar nu e ’9’!”
Gică Hagi a răspuns prompt c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre transferul lui Stoian la FCSB
Gică Hagi a răspuns prompt când a fost întrebat despre transferul lui Stoian la FCSB
Preferatul lui Becali a vorbit: Nu simt presiune! . Cu cine se &icirc;nțelege cel mai bine Mihai Toma la FCSB
Preferatul lui Becali a vorbit: "Nu simt presiune!". Cu cine se înțelege cel mai bine Mihai Toma la FCSB
Gigi Becali anunță o surpriză majoră la FCSB - Manchester United: &Icirc;l vreau titular! Eu, &icirc;n nebunia&nbsp;mea,&nbsp;cred&nbsp;asta
Gigi Becali anunță o surpriză majoră la FCSB - Manchester United: "Îl vreau titular! Eu, în nebunia mea, cred asta"
Alexandru Stoian la națională! Arma secretă de la FCSB pentru calificarea la turneul final
Alexandru Stoian la națională! Arma secretă de la FCSB pentru calificarea la turneul final
&Icirc;ncă un fotbalist rom&acirc;n convocat la naționala Italiei! &rdquo;Am &icirc;nceput dintr-un sat mic, dar munca și perseverența duc la rezultate&rdquo;
Încă un fotbalist român convocat la naționala Italiei! ”Am început dintr-un sat mic, dar munca și perseverența duc la rezultate”
CITESTE SI
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis &icirc;n negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!