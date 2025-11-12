România Under 19, pregătită de Adrian Dulcea, susține în perioada 12-18 noiembrie 2025 meciurile din cadrul Turneului de Calificare la Campionatul European U-19 din 2026.

Programul meciurilor României U19



Miercuri, 12 noiembrie, ora 16:00 – România – Andorra, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00 – România – Finlanda, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

Marți, 18 noiembrie, ora 16:00 – Islanda – România, Stadion „Concordia”, Chiajna.

Aceste partide fac parte din cadrul primului tur de calificări, iar primele două clasate merg mai departe în Turul de Elită, care va avea loc în primăvara lui 2026.

EURO U-19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor.

Lotul României U19 convocat de selecționerul Adrian Dulcea



Portari:

Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Riccardo Radu (Juventus / Italia) ÎNLOCUIT CU Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași:

Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași:

Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Alin Gera (Valencia CF / Spania) ÎNLOCUIT CU Raul Stanciu (CS Tunari), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți:

Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB).

* Convocați inițial, Riccardo Radu și Alin Gera, ambii accidentați, au fost înlocuiți de Alexandru Maxim și Raul Stanciu.

România U19 - Cipru U19 1-2 în ultimul amical dinaintea turneului de calificare

