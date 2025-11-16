În ultimele zile, roș-albaștrii au rezolvat două mutări spectaculose.

Florin Cernat începe luni treaba la FCSB

Deși Gigi Becali anunțase că venirea lui Florin Cernat la FCSB nu se va mai realiza din cauza faptului că Florentin Pandele, primarul din Voluntari, și Bogdan Bălănescu, președintele clubului, se opun, se pare că în ultimele ore a avut loc o răsturnare de situație.

Mihai Stoica a anunțat că începând cu ziua de luni, 17 noiembrie, Florin Cernat va începe treaba la FCSB și va începe să caute jucători pentru perioada de transferuri din iarnă. De altfel, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că va avea și un ajutor surpriză, însă a refuzat să spună despre cine este vorba.

”De mâine, Cernat intră în pâine. S-ar putea să am o surpriză, să ne mai ajute cineva, dar asta rămâne de văzut. Știu doar eu și persoana respectivă. Nu are cum să se afle. S-ar putea să ne ajute în scouting, am mare încredere în el”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Gigi Becali spunea că ”transferul” lui Florin Cernat a picat

În urmă cu doar câteva zile, Gigi Becali susținea că Florin Cernat nu va mai ajunge în funcția de director sportiv al lui FCSB, având în vedere că este sub contract cu FC Voluntari, formație care nu îl lasă să plece cu una, cu două.

”Nu știu, mă, dacă nu îl lasă Pandele, cum să vină? Dacă nu e lăsat, ce, eu nu fac împotriva lui Pandele”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

