Mihai Stoica a găsit problema României înaintea partidei cu Bosnia

Mihai Stoica a găsit problema Rom&acirc;niei &icirc;naintea partidei cu Bosnia Nationala Mihai Stoica / Foto: Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România o va înfrunta pe Bosnia într-un meci vital din grupa preliminară.

TAGS:
RomaniabosniaMircea LucescuMihai Stoica
Din articol

Mircea Lucescu va avea un meci extrem de complicat la Zenica cu Bosnia, iar tricolorii au doar varianta victoriei pentru a emite pretenții la poziția a doua din grupa preliminară.

Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mihai Stoica a numit marea problemă a naționalei României pentru meciul cu Bosnia

Mihai Stoica a analizat naționala lui Mircea Lucescu înaintea testului cu Bosnia și a sesizat compartimentul în care tricolorii au probleme.

Președintele consiliului de administrație de la FCSB a scos în evidență faptul că tricolorii nu stau bine în zona defensivă, iar bosniacii ar putea profita de asta.

„Pe linia de fund avem probleme, noi de la linia de mijloc în sus arătăm foarte bine. Linia de fund, ok, ai fundaşii laterali care sunt super-super ofensivi şi care joacă.

Raţiu a jucat extraordinar cu Real Madrid. Unul dintre fundaşii centrali e Ghiţă clar. A dat gol, joacă acolo (n.r. la Hannover 96). Probabil şi Bancu va fi, el era titularul. Chipciu joacă foarte bine la 36 de ani fundaş stânga, dar nu e postul lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Tricolorii lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în Grupa H, la trei „lungimi” de Bosnia, care este pe poziția a doua, și la cinci puncte de liderul Austria.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian rom&acirc;nesc
ARTICOLE PE SUBIECT
A refuzat naționala Rom&acirc;niei și poate ajunge la Manchester United! Ce lovitură: &rdquo;Clubul urmărește situația&rdquo;
A refuzat naționala României și poate ajunge la Manchester United! Ce lovitură: ”Clubul urmărește situația”
Cum a caracterizat Edin Dzeko naționala Rom&acirc;niei &icirc;naintea duelului decisiv de la Zenica
Cum a caracterizat Edin Dzeko naționala României înaintea duelului decisiv de la Zenica
Naționala Rom&acirc;niei, all-in pentru meciul cu Bosnia! Imagini de la aeroport cu tricolorii
Naționala României, all-in pentru meciul cu Bosnia! Imagini de la aeroport cu tricolorii
ULTIMELE STIRI
S-au &icirc;ncheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
S-au încheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: &rdquo;O mare surpriză&rdquo;
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză”
Victor Pițurcă e categoric &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun&rdquo;
Victor Pițurcă e categoric înainte de Bosnia - România: ”Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun”
Au aruncat cu ouă &icirc;n fostul președinte al Federației! Care e motivul
Au aruncat cu ouă în fostul președinte al Federației! Care e motivul
Cuvintele pe care le-a folosit Jannik Sinner la adresa lui Carlos Alcaraz
Cuvintele pe care le-a folosit Jannik Sinner la adresa lui Carlos Alcaraz
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Fața &icirc;ntunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren

Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren

Un fotbalist rom&acirc;n a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat

Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat

Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia

Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular în Bosnia - România



Recomandarile redactiei
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: &rdquo;O mare surpriză&rdquo;
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză”
S-au &icirc;ncheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
S-au încheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
Victor Pițurcă e categoric &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun&rdquo;
Victor Pițurcă e categoric înainte de Bosnia - România: ”Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun”
Cristi Borcea: &rdquo;Nu există antrenor mai bun ca el!&rdquo;
Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”
Au aruncat cu ouă &icirc;n fostul președinte al Federației! Care e motivul
Au aruncat cu ouă în fostul președinte al Federației! Care e motivul
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian rom&acirc;nesc

stirileprotv MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: Rom&acirc;nia se prăbușește economic, dar c&acirc;știgă la Haga și primește un Nobel

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

stirileprotv Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!