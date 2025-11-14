Mihai Stoica a găsit problema României înaintea partidei cu Bosnia

Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Mircea Lucescu va avea un meci extrem de complicat la Zenica cu Bosnia, iar tricolorii au doar varianta victoriei pentru a emite pretenții la poziția a doua din grupa preliminară.

Mihai Stoica a analizat naționala lui Mircea Lucescu înaintea testului cu Bosnia și a sesizat compartimentul în care tricolorii au probleme.

Președintele consiliului de administrație de la FCSB a scos în evidență faptul că tricolorii nu stau bine în zona defensivă, iar bosniacii ar putea profita de asta.

„Pe linia de fund avem probleme, noi de la linia de mijloc în sus arătăm foarte bine. Linia de fund, ok, ai fundaşii laterali care sunt super-super ofensivi şi care joacă.

Raţiu a jucat extraordinar cu Real Madrid. Unul dintre fundaşii centrali e Ghiţă clar. A dat gol, joacă acolo (n.r. la Hannover 96). Probabil şi Bancu va fi, el era titularul. Chipciu joacă foarte bine la 36 de ani fundaş stânga, dar nu e postul lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Tricolorii lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în Grupa H, la trei „lungimi” de Bosnia, care este pe poziția a doua, și la cinci puncte de liderul Austria.

