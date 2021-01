BREAKING NEWS! Camora si Deac si-au prelungit contractele cu CFR Cluj! Pana cand vor juca cei doi la campioana Romaniei

Echipa antrenata de Edi Iordanescu a reusit sa dea doua lovituri importante.

Echipa din Gruia a anuntat prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului ca a ajuns la intelegeri pentru prelungirea contractelor cu doi dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei, Deac si Camora.

Astfel, cei doi vor ramane la Cluj pana in 2024. Desi contractele lor expirau abia in 2022, clubul a luat aceasta decizie in semn de recunostinta pentru performantele realizate si pentru devotamentul aratat de cei doi pentru club, asa cum se precizeaza in comunicat.

"Mario Camora si Ciprian Deac, cei mai importanti jucatori din istoria clubului CFR 1907 Cluj, si-au prelungit angajamentele pentru inca doi ani!

Mario si Cipri aveau deja intelegeri semnate pana in 2022, insa echipa noastra isi manifesta recunostinta pentru munca exemplara depusa de cei doi in tricoul visiniu prin aceasta reinnoire de contract pana in 2024. Ne mandrim si suntem bucurosi sa avem astfel de caractere de fier in familia CFR!

Prelungirea contractelor este doar un semn modest de apreciere pentru Mario si Cipri. Loiali principiilor prin care au castigat respectul intregii suflari microbiste, ei vor avea mereu locul asigurat in familia CFR. Chiar daca aventura din teren se va sfarsi intr-o zi, portile clubului nostru vor fi larg deschise pentru cei doi lideri si dupa ce vor agata ghetele in cui!", a transmis clubul clujean.

In varsta de 34 de ani, Ciprian Deac a jucat in mai multe randuri pentru CFR. El a venit pentru prima data la Cluj in 2005 de la Unirea Dej, ulterior fiind imprumutat la Otelul Galati.

Dupa incheierea imprumutului a jucat in Gruia intre 2008 si 2010, castigand un titlu de campion inainte de a se transfera la Schalke 04 in schimbul a 3 milioane de euro.

In 2012 s-a intors din nou la CFR, fiind achizitionat pentru 700.000 de euro de la clubul german, iar in 2015 a plecat liber de contract in Kazahstan la Aktobe.

In ianuarie 2017 s-a intors pentru ultima data la echipa sa de suflet din postura de jucator liber de contract, dupa ce s-a despartit de Tobol Kostanay din Kazahstan.

Mario Camora este cel mai vechi component al lotului clujenilor si cel mai longeviv strain din Liga 1. El a venit la CFR in 2011 de la Naval si a castigat nu mai putin de 4 titluri in Liga 1.