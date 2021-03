Mario Camora, cerut in primul 11 la meciul cu Germania! "Camora greseste o data la 10 ani, iar Popescu a fost o solutie de avarie"

Fotbalistul portughez naturalizat, Mario Camora, este cerut in primul "11" de un fost fundas cu prezente la nationala.

In partida cu Islanda, Mario Camora a devenit cel mai varstnic debutant al nationalei Romaniei all-time. Cu ai sai 34 de ani si 17 zile, el l-a depasit intr-o asemenea ierarhie pe vechiul recordman, portarul Stanislaw Konrad, care atunci cand a debutat, la 22.06.1947 (meciul Romania – Iugoslavia 1-3), avea 33 de ani, 8 luni si 30 de zile.

Asadar, un record care statea in picioare de peste 73 de ani. Ionut Rada, fost fotbalist la CFR, FCSB sau Rapid, e de parere ca Mario Camora trebuie folosit din primul minut de selectionerul Mirel Radoi in partida contra Germaniei. "Mario Camora greseste o data la zece ani, asa cum s-a intamplat in meciul cu FCSB! In niciun caz, el nu este iesit din forma. Nu va gresi si in fata Germaniei, cu siguranta.



Camora trebuie sa fie titular duminica, pentru ca in fata nemtilor nu mai scapi! Cu Macedonia, benzile noastre au suferit mult, am vazut o lipsa de comunicare si pot sa spun ca am avut noroc, pentru ca au fost superficiali la ocaziile lor. Ovidiu Popescu si Nicusor Bancu au fost neglijenti, iar fundasul de la FCSB a fost de fapt o solutie de avarie, pentru ca el poate juca pe mai multe posturi", a spus Ionut Rada, fostul coleg al lui Mario Camora de la CFR Cluj, pentru ProSport.