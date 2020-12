"Penibil! Nu stiu cum arbitreaza in Europa!" Discurs FURIOS al lui Camora dupa eliminarea CFR-ului din Europa. "N-am mai vazut asa ceva in viata mea!"

CFR Cluj a fost eliminata din Europa dupa un final controversat de meci.

Arbitrul a schimbat soarta calificarii in finalul partidei, cand a dictat penalty pentru elvetieni la o faza neclara.

Dupa meci, Mario Camora s-a aratat extrem de dezamagit de arbitraj. Fotbalistul a comentat furios modul in care centralul a gestionat finalul de meci, luand decizii care au dus la eliminarea CFR-ului din primavara europeana in ciuda faptului ca echipa lui Iordanescu a dominat pe tot parcursul partidei.

"Echipa a facut un meci excelent, am jucat foarte bine, am avut ocazii. Pe final, acest arbitru a fost penibil. Ne plangem de arbitrii din Romania, dar acest arbitru a fost penibil. Nu stiu cum arbitreaza in Europa League, e penibil. Nici fault n-a fost. Daca era fault, trebuia sa dea pentru portarul nostru ca a fost atingere la portar. Nu am alt cuvant pentru acest arbitru decat ca este penibil.

Nici nu mai am cuvinte, nu am mai vazut asa ceva in toata viata mea, nici la televizor, nici pe teren. Cred ca ati vazut si voi. Am avut ocazii, am dominat tot meciul, am facut un meci excelent si meritam sa mergem mai departe daca nu era acest arbitru", a declarat Camora.