Revelatia din Serie A, De Zerbi, amintiri din perioada cand evolua pentru CFR! "Camora e nemuritor, inca mai joaca!"

Roberto De Zerbi a fost surpriza acestui sezon din Serie A.

Fostul jucator de la CFR este cel mai tanar antrenor din Italia. Tehnicianul in varsta de 41 de ani a reusit sa o faca pe Sassuolo sa joace un fotbal eficient si spectaculos.

Echipa unde evolueaza Vlad Chiriches este pe locul 4 in clasamentul Seriei A cu 26 de puncte, dupa 14 etape jucate. In acest moment, De Zerbi este unul dintre cei mai apreciati antrenori din fotbalul italian, iar el a dezvaluit ca experienta pe care a avut-o la CFR l-a ajutat foarte mult.

"Am avut norocul sa joc la Napoli si la CFR, in Romania, iar acestea au fost etapele care m-au ajutat sa cresc cel mai mult. In Romania am intrat in contact cu diferite culturi fotbalistice: romani, portughezi, pentru ca erau multi portughezi in vestiar, sud-americani, africani, antrenori diferiti. Toate acestea iti deschid mintea spre altceva decat fotbalul din tara ta, respectiv Italia", a declarat Roberto De Zerbi pentru TelekomSport.

Fostul fotbalist italian a jucat la CFR in perioada 2010-2012 si a castigat cu ardelenii doua titluri de campion in Liga 1. El a fost coleg in 'Gruia' cu doi fotbalisti ca inca activeaza in echipa antrenata de Edi Iordanescu.

"Camora si Ciprian Deac.... Camora e nemuritor, inca mai joaca, am vazut ca acum si-a luat pasaport si a jucat pentru Romania in prima partida a sa in nationala Romaniei, il urmaesc cu dragoste si cu simpatie", a spus managerul lui Sassuolo.