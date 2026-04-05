"Luptați, domnule Lucescu!" Federația Română de Fotbal, mesaj emoționant

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu se află în comă indusă la Spitalul Universitar din București.

TAGS:
Mircea LucescuFederatia Romana de FotbalRazvan Burleanumesaj
Din articol

Federația Română de Fotbal, for condus de președintele Răzvan Burleanu, a transmis duminică un mesaj emoționant îndreptat către Mircea Lucescu, aflat în stare gravă, la Spitalul Universitar din București, după ce zilele trecute, starea sa se ameliorase.

Mircea Lucescu

  • Mircea lucescu 3
×
Mircea Lucescu / Foto: Sport Pictures
"Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!", au transmis cei de la Federația Română de Fotbal, pe pagina de Facebook a echipei naționale.

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a fost duminică, în jurul prânzului, la Spitalul Universitar din București. Tot duminică a fost și Marius Șumudică, fost jucător antrenat de Mircea Lucescu la Rapid.

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit sâmbătă noapte

Starea antrenorului Mircea Lucescu s-a înrăutățit, acesta fiind transferat sâmbătă noapte în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, au anunțat reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București.'

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă', a precizat SUUB.Potrivit sursei citate, în prezent nu sunt elemente noi de evoluție.

Reprezentanții spitalului fac 'apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB'. Mircea Lucescu a suferit vineri un infarct miocardic acut.La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgență la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită joia trecută în fața Turciei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!