S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

Inter Milano pregătește în această perioadă ultima parte a sezonului, în special finala Cupei Italiei, însă, în paralel, Cristi Chivu și conducerea își fac strategia pentru fereastra de mercato din vară.

Pe lângă achiziții și o întinerire a lotului, Inter se va despărți de mai mulți jucători în vară. Primul nume cert care pare să fie stabilit este cel al lui Andy Diouf (22 de ani), francezul sosit vara trecută la echipă.

Diouf a fost achiziționat de la Lens, cu 20 de milioane de euro, însă nu a reușit să impresioneze sub comanda lui Cristi Chivu. Mijlocașul a fost folosit în 25 de partide, însă numai de patru ori ca titular, și a înscris trei goluri.

Diouf are contract până în 2030, însă Inter ar urma să îl pună pe lista de transferuri încă din această vară. "Chivu cu siguranță nu crede că Diouf este potrivit stilului său de joc", a notat publicația italiană Tuttomercatoweb.

Inter a stabilit și cine ar putea fi înlocuitorul lui Diouf: tot un francez, Manu Kone (24 de ani), de la AS Roma, o țintă mai veche a liderului din Serie A.

Programul lui Inter în acest final de sezon

Inter Milano are șansa de a cuceri eventul în acest sezon. Echipa lui Cristi Chivu poate sărbători câștigarea titlului încă de etape viitoare, dacă învinge Parma, în timp ce finala Cupei Italiei contra lui Lazio e programată pe 13 mai, la Roma, în direct pe VOYO.

  • Duminică, 3 mai, ora 21:45: Inter - Parma (Serie A, etapa 35)
  • Sâmbătă, 9 mai, ora 19:00: Lazio - Inter (Serie A, etapa 36)
  • Miercuri, 13 mai, ora 22:00: Lazio - Inter (finala Cupei Italiei, LIVE pe VOYO)
  • 16/17 mai: Inter - Verona (Serie A, etapa 37)
  • 24 mai: Bologna - Inter (Serie A, etapa 38)
