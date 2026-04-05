Giuleștenii l-au adus pe Marius Bilașco de la CFR Cluj pe postul de director sportiv adjunct, până când italianul Mauro Pederzoli va pleca din Grant, iar fostul internațional român îi va prelua atribuțiile în totalitate.

Ce a avut de zis Gâlcă după ce Marius Bilașco a semnat cu Rapid

Rapid primește vizita celor de la ”U” Cluj duminică seară, de la ora 20:30, iar la conferința de presă premergătoare confruntării, Costel Gâlcă, ”principalul” din Grant, a fost întrebat, printre altele, și despre venirea lui Bilașco.

Gâlcă a explicat că Bilașco stăpânește tot ce se petrece în campionatul României și că are experiență. Tehnicianul Rapidului nu l-a uitat însă nici pe Mauro Pederzoli, despre care a sugerat că are experiență internațională.

”Doar am vorbit cu Marius Bilașco, vine cu multe lucruri, e de mult timp în campionatul românesc, îl cunoaște, dar și Mauro are o experiență internațională foarte mare. A contribuit la aducerea jucătorilor, la rezultate, are experiență destul de mare”, a spus Gâlcă.

Prima reacție a lui Bilașco după ce a semnat cu Rapid: ”Ambițiile sunt mari”

După ce s-a retras din fotbal, în 2013, chiar la Rapid, fostul internațional român a preluat funcția de director sportiv din cadrul clubului CFR Cluj în vara lui 2018.

A activat la gruparea ardeleană până acum. La Rapid a fost prezentat drept director sportiv adjunct, în ciuda faptului că s-a vehiculat că ar fi urmat să preia departamentul de scouting.

”Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat și cu ambiții mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă și au încurajat-o și la bine și la greu și sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca și până acum. Am convigerea că băieții și staff-ul le vor răsplăti această susținere. Doar împreună vom reuși să obținem performanțe! Hai, Rapid!”, este prima reacție a lui Bilașco.

Din sezonul viitor, Bilașco va prelua funcția de director sportiv, preluând atribuțiile de la Mauro Pederzoli, oficialul adus în Giulești vara trecută, dar care nu l-a impresionat pe Dan Șucu.

”Bilașco vine la Rapid după o perioadă de succes petrecută la CFR Cluj, club la care a activat începând cu anul 2017, iar din 2018 a ocupat funcția de director sportiv. În această perioadă, a contribuit la una dintre cele mai dominante etape din istoria recentă a clubului ardelean, cu 5 titluri de campioană, o Cupă a României și două Supercupe câștigate.

Ca jucător, Marius Bilașco a avut o carieră solidă atât în România, cât și în străinătate, iar finalul carierei l-a găsit chiar în tricoul Rapidului, în 2012. Ultimul său meci din carieră a avut loc pe 27 octombrie 2012: Concordia Chiajna – Rapid 0-0

Bine ai revenit în familia Rapid, Marius!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Cum arată play-off-ul